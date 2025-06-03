'Daha Nice 12 Yıllar Böyle Bak Bana'

"5 AYDA EVLENDİK" Ünlü oyuncu, sözlerine "Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz? diye devam etmişti.