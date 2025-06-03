'Daha Nice 12 Yıllar Böyle Bak Bana'
Ceren Karakoç aşka geldi:
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Daha önce birçok dizide rol alan ve Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile mutlu bir evliliği olan Karakoç, evliliklerinin 12'nci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.
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12'NCİ YILDA ROMANTİK POZLAR Eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana" notunu düştü.
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Osman Karakoç ise eşiyle başka bir fotoğrafını "12 yıl iyi ki" diye paylaştı.
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Öte yandan Ceren Karakoç, geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olmuştu.
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EŞİYLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI Karakoç, programda eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: ?Ankara?da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk."
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"5 AYDA EVLENDİK" Ünlü oyuncu, sözlerine "Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz? diye devam etmişti.