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'Daha Nice 12 Yıllar Böyle Bak Bana'

Ceren Karakoç aşka geldi:

  1. Daha önce birçok dizide rol alan ve Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

    Daha önce birçok dizide rol alan ve Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

  2. Kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile mutlu bir evliliği olan Karakoç, evliliklerinin 12'nci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

    Kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile mutlu bir evliliği olan Karakoç, evliliklerinin 12'nci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

  3. 12'NCİ YILDA ROMANTİK POZLAR Eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana" notunu düştü.

    12'NCİ YILDA ROMANTİK POZLAR Eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana" notunu düştü.

  4. Osman Karakoç ise eşiyle başka bir fotoğrafını "12 yıl iyi ki" diye paylaştı.

    Osman Karakoç ise eşiyle başka bir fotoğrafını "12 yıl iyi ki" diye paylaştı.

  5. Öte yandan Ceren Karakoç, geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olmuştu.

    Öte yandan Ceren Karakoç, geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olmuştu.

  6. EŞİYLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI Karakoç, programda eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: ?Ankara?da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk."

    EŞİYLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI Karakoç, programda eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: ?Ankara?da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk."

  7. "5 AYDA EVLENDİK" Ünlü oyuncu, sözlerine "Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz? diye devam etmişti.

    "5 AYDA EVLENDİK" Ünlü oyuncu, sözlerine "Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz? diye devam etmişti.

3 Haziran 2025