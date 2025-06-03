Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman Başlayacak/ Bitecek?
Steam indirim takvimi
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Steam'in büyük indirim dönemleri genellikle belli takvim aralıklarında düzenlenir. Steam'in yaz indirimi, yılın en büyük kampanyalarından biri olup, %90'a varan indirimlerle oyunseverlere geniş bir yelpazede fırsatlar sunar.
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STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK? Steam'in 2025 Yaz İndirimi, 26 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Bu iki haftalık dönem boyunca binlerce oyun, geniş çaplı indirimlerle sunulacak. Etkinlik, Türkiye saatiyle 26 Haziran saat 20:00'de başlayacak ve 10 Temmuz saat 20:00'de sona erecek.
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Ayrıca bağımsız oyun geliştiricilerinin ürettiği pek çok yenilikçi ve keyifli oyun da bu fırsatlarla geniş kitlelere ulaşma şansı yakalar.
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Kampanya boyunca bazı oyunlar kısa süreliğine ekstra indirimlerle ?Günün Fırsatları? başlığı altında öne çıkarılarak daha da cazip fiyatlarla satışa sunulmaktadır.