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YU7 Mi, Model Y Mi? Türkiye'ye Gelirse Ortalık Karışır!

Elektrikli otomobil pazarında teknoloji devlerinin rekabeti büyüyor.

  1. Elektrikli otomobil pazarında rekabet büyüyor. Akıllı telefonlardan tanıdınan Xiaomi, YU7 adını verdiği ilk elektrikli SUV modelini tanıttı. Çin?de satışa çıkmaya hazırlanan YU7, Tesla?nın Türkiye?de satışa sunulan ve yenilenen Model Y serisiyle doğrudan rekabet edecek gibi görünüyor.

    Elektrikli otomobil pazarında rekabet büyüyor. Akıllı telefonlardan tanıdınan Xiaomi, YU7 adını verdiği ilk elektrikli SUV modelini tanıttı. Çin?de satışa çıkmaya hazırlanan YU7, Tesla?nın Türkiye?de satışa sunulan ve yenilenen Model Y serisiyle doğrudan rekabet edecek gibi görünüyor.

  2. TASARIM VE DONANIM: TEKONLOJİ DEVLERİNİN GÖVDE GÖSTERİSİ Xiaomi YU7, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Ferrari Purosangue?yi andıran uzun kaputu, kavisli tavan hattı ve LED şeritli stopları ile modern bir siluete sahip. İç mekanda Nappa deri döşeme, yatay ekran paneli, büyük dokunmatik multimedya sistemi ve Nvidia Thor çip destekli sürüş asistanları öne çıkıyor. Tesla Model Y ise yenilenen tasarımıyla daha düşük hava sürtünme katsayısı (0.22 Cd) sunarak verimliliği artırıyor. Yeni iç tasarımında ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma ve 8 inç arka ekran gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca ikinci nesil aktif gürültü engelleme sistemiyle konfor seviyesi yukarı taşınmış durumda.

    TASARIM VE DONANIM: TEKONLOJİ DEVLERİNİN GÖVDE GÖSTERİSİ Xiaomi YU7, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Ferrari Purosangue?yi andıran uzun kaputu, kavisli tavan hattı ve LED şeritli stopları ile modern bir siluete sahip. İç mekanda Nappa deri döşeme, yatay ekran paneli, büyük dokunmatik multimedya sistemi ve Nvidia Thor çip destekli sürüş asistanları öne çıkıyor. Tesla Model Y ise yenilenen tasarımıyla daha düşük hava sürtünme katsayısı (0.22 Cd) sunarak verimliliği artırıyor. Yeni iç tasarımında ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma ve 8 inç arka ekran gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca ikinci nesil aktif gürültü engelleme sistemiyle konfor seviyesi yukarı taşınmış durumda.

  3. BOYUTLAR VE İÇ HACİM: HANGİSİ DAHA FERAH

    BOYUTLAR VE İÇ HACİM: HANGİSİ DAHA FERAH

  4. YU7, daha geniş boyutlarıyla özellikle arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunarken, Model Y?nin bagaj hacmi kullanım esnekliğiyle öne çıkıyor.

    YU7, daha geniş boyutlarıyla özellikle arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunarken, Model Y?nin bagaj hacmi kullanım esnekliğiyle öne çıkıyor.

3 Haziran 2025