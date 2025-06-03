Mire Milena'nın Doğum Gününden Yeni Kareler
Yıldız Çağrı Atiksoy paylaştı
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Savaşçı dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Oyuncu çift, mutluluklarını 2024 yılında bebekle taçlandırdı. Bir kızları olan ikili, bebeklerine Mire Milena adını verdi.
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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basan kızları Mire Milena için küçük bir kutlama yaptı. Oyuncu çiftten Atiksoy, partiden yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.
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"MİLOŞKOM 1 YAŞINDA" Yıldız Çağrı Atiksoy, paylaşımına "Miloşkom 1 yaşında. Doğum günü pastası içinde ayrıca tebrikler Berk Oktay" notunu düştü.
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"BU BENİM YAPTIĞIM ANLAMI BÜYÜK PASTA" Berk Oktay ise kızı için elleriyle pasta yaptığını "Bu benim yaptığım birinci yaş günündeki eciş bücüş görünen ama anlamı büyük olan pasta" ifadeleriyle açıkladı.
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Oyuncu çiftin keyifli anlarına binlerce beğeni ve "Nazar değmesin", "Örnek bir aile", "Umarım her pastası sizin elinizden olur" gibi yorumlar geldi.