Her Gün Tüketmek Yaşlanmayı Yavaşlatıyor
Alzheimer riskini azaltan içecek
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Harvard Üniversitesi?nden dikkat çeken araştırma: Kahve, yalnızca enerji vermiyor, yaşlanmayı da yavaşlatıyor Yeni bir bilimsel araştırma, sabahları içilen bir fincan kahvenin yalnızca güne başlamak için enerji vermekle kalmayıp, sağlıklı yaşlanmayı da desteklediğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nde yürütülen ve 30 yılı aşkın süredir devam eden geniş kapsamlı çalışmada, düzenli olarak kafeinli kahve tüketen kadınların ilerleyen yaşlarda hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını koruma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.
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Araştırmayı yöneten Dr. Sara Mahdavi, 1984 yılından bu yana sürdürülen ve 47.000 kadının beslenme, yaşam tarzı ve sağlık verileri incelendi. Mahdavi, ?Sağlıklı yaşlanmayı; 70 yaşına kadar kronik hastalıklardan uzak kalmak, zihinsel ve fiziksel işlevleri sürdürebilmek, ruh sağlığını korumak ve hareket kabiliyeti kaybı yaşamamak olarak tanımlıyoruz? dedi.
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GÜNDE 1 FİNCAN KAHVE Çalışmaya göre, her gün tüketilen ek bir fincan kahve (yaklaşık 240 ml veya 80 mg kafein), sağlıklı yaşlanma ihtimalini %1 oranında artırıyor. Günde yaklaşık 2,5 fincan kahve içen kadınlarda ise bu oran %5'e kadar çıkıyor. Araştırmacılar, kafeinsiz kahve ya da çayın benzer bir etki göstermediğine dikkat çekiyor. Verilere göre, orta yaş grubundaki (45-60 yaş) sağlıklı kadınlar günde ortalama 315 mg kafein tüketiyor. Bu miktarın büyük kısmı kahveden alınıyor. Bu bireyler, ilerleyen yaşlarında hem bedensel fonksiyonlarını hem de bilişsel becerilerini daha iyi koruyabiliyor.
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Araştırmanın çarpıcı bir diğer sonucu ise şekerli meşrubatlarla ilgili. Her gün gazlı içeceklerden bir bardak tüketen kadınlarda sağlıklı yaşlanma ihtimali %19 azalıyor. Ayrıca bu içeceklerin, sağlıklı yaşlanma kriterlerini karşılama olasılığını %25 oranında düşürdüğü de belirlendi.
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Dr. Mahdavi, ?Geçmişte yapılan çalışmalar, kahveyi yalnızca bireysel sağlık çıktılarıyla ilişkilendiriyordu. Bizim çalışmamız ise, otuz yılı kapsayan dönemde kahvenin yaşlanmanın birçok alanındaki etkisini bütünsel olarak değerlendiren ilk çalışmadır? dedi.
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Uzun vadeli veriler, kahve tüketiminin yalnızca enerji seviyesini artırmakla kalmadığını; aynı zamanda Alzheimer, diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı da koruyucu etkiler sunduğunu ortaya koyuyor. Çalışmanın sonuçları, Amerikan Beslenme Derneği?nin pazartesi günü yapılacak yıllık toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.