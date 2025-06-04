Saros Körfezi'nde Su Altı Tarih Müzesi'ne Tank Batırıldı

Dalış turizminin bölgede geliştirileceğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti: "Bugün Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle tarihi bir tankı İbrice Limanı açıklarında Gökçetepe mevkisinde batırdık. Bölgeyi dalış turizmi merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu sene birçok dalgıçla beraber burayı merkez haline getireceğiz. Hem yapay ve hem doğal resifler görülecek. Burası sadece Türkiye için değil dünya için bir dalış merkezi olacak."