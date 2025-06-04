Ferdi Tayfur'ın Kızı Bebeğini Kucağına Aldı.
"Hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken." dedi
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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur yeniden anne oldu.
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Tayfur bir kız bebek sahibi olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Tayfur, kızına "Necla Hira" adını verdi.
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Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tayfur "Kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.
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"HAYAT SENİNLE DEDEN ARASINDA BİR SEÇİM YAPTIRDI" Tuğçe Tayfur daha sonra yaptığı paylaşımda kızının yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı. "Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atacaktım ya da babama Antalya'ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerden yere vuruldum, yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum. Sana istemsiz yaşatmak istemediğim stresler, hüzünler yaşatmış olabilirim ama inan hiçbiri bilerek değildi. Şimdi biliyorum ki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen, sen karnımdayken bize yapılanlarını hiçbirini unutmayacak. Seni bekleyen annen, baban, ağabeyin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var. Hepimiz seni dört gözle bekliyoruz."
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2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi. Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurmuştu.
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EVLİLİĞİNDE KRİZ Geçtiğimiz yıl sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan çiftten Tuğçe Tayfur, Aydın ile olan karelerini de silmişti. Tayfur daha sonra Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısıyla "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı. Tayfur daha sonra Mustafa Sandal'ın, "Benim Aşka İnancım Kalmadı" şarkısını paylaştı. Muhammed Aydın ise sosyal medya hesabında "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
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FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ? Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı. Ünlü sanatçı, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu. 50 MİLYON TL İSTEDİ İDDİASI Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştu. Necla Nazır, "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.