Ferdi Tayfur'ın Kızı Bebeğini Kucağına Aldı.

"HAYAT SENİNLE DEDEN ARASINDA BİR SEÇİM YAPTIRDI" Tuğçe Tayfur daha sonra yaptığı paylaşımda kızının yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı. "Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atacaktım ya da babama Antalya'ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerden yere vuruldum, yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum. Sana istemsiz yaşatmak istemediğim stresler, hüzünler yaşatmış olabilirim ama inan hiçbiri bilerek değildi. Şimdi biliyorum ki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen, sen karnımdayken bize yapılanlarını hiçbirini unutmayacak. Seni bekleyen annen, baban, ağabeyin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var. Hepimiz seni dört gözle bekliyoruz."