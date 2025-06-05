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Yollarda Bayram Trafiği Artıyor

Kurban Bayramı öncesi bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

  1. İSTANBUL'DA KÖPRÜ GİRİŞLERİNDE YOĞUNLUK İstanbul'un çıkış güzergahlarında yoğunluk oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nın verilerine göre saat 23:30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçülse de, TEM Otoyolu Sancaktepe geçişinde Ankara yönünde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu olduğu görüldü.

    İSTANBUL'DA KÖPRÜ GİRİŞLERİNDE YOĞUNLUK İstanbul'un çıkış güzergahlarında yoğunluk oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nın verilerine göre saat 23:30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçülse de, TEM Otoyolu Sancaktepe geçişinde Ankara yönünde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu olduğu görüldü.

  2. KESİŞİM NOKTASINDA TRAFİK DURDU Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

    KESİŞİM NOKTASINDA TRAFİK DURDU Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

  3. İSTANBUL'DA YOĞUNLUK Mesai saatinin sona ermesinin ardından bayram tatili başlarken, tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı. Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerde yoğunluk yaşanıyor.

    İSTANBUL'DA YOĞUNLUK Mesai saatinin sona ermesinin ardından bayram tatili başlarken, tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı. Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerde yoğunluk yaşanıyor.

  4. D-100 yan yolda Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine de trafik yavaş seyrederken, Yenibosna'dan Haliç istikametindeki yoğunluk da dikkati çekiyor. Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Hasdal, Seyrantepe, Okmeydanı-Hasdal TEM bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu gözlendi.

    D-100 yan yolda Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine de trafik yavaş seyrederken, Yenibosna'dan Haliç istikametindeki yoğunluk da dikkati çekiyor. Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Hasdal, Seyrantepe, Okmeydanı-Hasdal TEM bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu gözlendi.

  5. İZMİR-ANKARA YOLUNDA YOĞUNLUK Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

    İZMİR-ANKARA YOLUNDA YOĞUNLUK Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

  6. Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi Ankara istikametinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi Ankara istikametinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

5 Haziran 2025