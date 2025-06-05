Yollarda Bayram Trafiği Artıyor

KESİŞİM NOKTASINDA TRAFİK DURDU Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.