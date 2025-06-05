Başarılı İnsanların Sırrı

5. GÜNÜ DÜŞÜN, ŞÜKRET, YAZ Gecenin sonunda birkaç dakikalık düşünme molası, ruhsal dengeyi sağlıyor. O gün için minnet duyduğunuz bir iki şeyi yazmak, zihni sadeleştiriyor, olumlu düşünceyi besliyor. Bu alışkanlık stres düzeyini düşürüyor ve odaklanmayı güçlendiriyor. Üstelik yalnızca bir deftere atılan birkaç satır bile zamanla büyük fark yaratıyor. Üretken bir sabah, güçlü bir gece rutiniyle başlıyor. Sadece birkaç kasıtlı alışkanlık, gününüzü değil, hayatınızı dönüştürebilir.