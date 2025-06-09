En İdeal Erkek Boyu Kaç? Bilimsel Araştırma Yanıtladı
Popüler flört uygulaması Tinder?ın test ettiği yeni bir özellik, dünya genelinde kısa boylu erkekleri hayal kırıklığına uğrattı.
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Tinder'a gelmesi beklenen yeni özellikle birlikte, kullanıcılar potansiyel eşleşmeleri için minimum ve maksimum boy tercihlerini belirleyebilecek. Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar söz konusu güncellemenin kısa erkekler için dezavantaj yaratabileceğini öne sürdü.
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EN ÇOK HANGİ BOY ARALIĞI TERCİH EDİLİYOR? Daily Mail'e konuşan Prof. Dr. Gert Stulp, bireylerin kendi boylarının, tercih ettikleri ideal eş boyu üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtiyor. 5 bin 782 kişinin katıldığı bir çalışmada, kadınların ortalama olarak kendilerinden 25 cm uzun erkekleri tercih ettiği, erkeklerin ise ortalama 8 cm daha kısa kadınları çekici bulduğu ortaya çıktı.
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ngiltere?de kadınların ortalama boyunun 161 cm olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kadınların en çok tercih ettiği erkek boyunun yaklaşık 185 cm olduğu hesaplandı. Benzer şekilde, İngiltere?de erkeklerin ortalama boyu 175 cm. Buna göre, 165 cm boyundaki kadınlar, erkekler arasında en çok tercih edilen boyda yer alıyor.
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HERKESE UYGUN TEK BİR İDEAL BOY VAR MI? Prof. Dr. Stulp?a göre, tek bir ideal boydan bahsetmek mümkün değil. Çünkü bireysel tercihler, kültürel farklılıklar ve kişisel deneyimler gibi birçok değişken devreye girebiliyor. BOY FİLTRESİ NE ANLAMA GELİYOR? Tinder, boy filtresiyle ilgili resmi bir duyuru yapmasa da, özelliğin ücretli seçenek olarak test edildiğini doğruladı. Ancak uzmanlar, bu tür filtreleme araçlarının, fiziksel özelliklerin partner seçiminde daha da ön plana çıkmasına neden olabileceği görüşünde.
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GERÇEK HAYATTA BOY ÖNEMLİ Mİ? Amsterdam Üniversitesi?nin yakın tarihli bir araştırmasına göre, fiziksel çekicilikte küçük bir artış bile Tinder gibi platformlarda eşleşme oranını yüzde 20 oranında artırabiliyor. Buna karşın IQ gibi zeka göstergelerinde benzer bir artış, yalnızca yüzde 2?lik bir etki yaratıyor. Ancak bu durum, yüz yüze ilişkilerde geçerli olmayabilir. Prof. Dr. Stulp, uzun vadeli ilişkilerde kişilik, zeka ve ortak değerlerin fiziksel özelliklerden çok daha fazla önem kazandığını belirtiyor. Yani boy tercihi etkili bir faktör olsa da, gerçek hayatta bu kriter tek başına belirleyici olmuyor.