En İdeal Erkek Boyu Kaç? Bilimsel Araştırma Yanıtladı

Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
EKK toplandı: İşte gündemdeki konular
EKK toplandı: İşte gündemdeki konular
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

En İdeal Erkek Boyu Kaç? Bilimsel Araştırma Yanıtladı

Popüler flört uygulaması Tinder?ın test ettiği yeni bir özellik, dünya genelinde kısa boylu erkekleri hayal kırıklığına uğrattı.

  1. Tinder'a gelmesi beklenen yeni özellikle birlikte, kullanıcılar potansiyel eşleşmeleri için minimum ve maksimum boy tercihlerini belirleyebilecek. Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar söz konusu güncellemenin kısa erkekler için dezavantaj yaratabileceğini öne sürdü.

    Tinder'a gelmesi beklenen yeni özellikle birlikte, kullanıcılar potansiyel eşleşmeleri için minimum ve maksimum boy tercihlerini belirleyebilecek. Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar söz konusu güncellemenin kısa erkekler için dezavantaj yaratabileceğini öne sürdü.

  2. EN ÇOK HANGİ BOY ARALIĞI TERCİH EDİLİYOR? Daily Mail'e konuşan Prof. Dr. Gert Stulp, bireylerin kendi boylarının, tercih ettikleri ideal eş boyu üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtiyor. 5 bin 782 kişinin katıldığı bir çalışmada, kadınların ortalama olarak kendilerinden 25 cm uzun erkekleri tercih ettiği, erkeklerin ise ortalama 8 cm daha kısa kadınları çekici bulduğu ortaya çıktı.

    EN ÇOK HANGİ BOY ARALIĞI TERCİH EDİLİYOR? Daily Mail'e konuşan Prof. Dr. Gert Stulp, bireylerin kendi boylarının, tercih ettikleri ideal eş boyu üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtiyor. 5 bin 782 kişinin katıldığı bir çalışmada, kadınların ortalama olarak kendilerinden 25 cm uzun erkekleri tercih ettiği, erkeklerin ise ortalama 8 cm daha kısa kadınları çekici bulduğu ortaya çıktı.

  3. ngiltere?de kadınların ortalama boyunun 161 cm olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kadınların en çok tercih ettiği erkek boyunun yaklaşık 185 cm olduğu hesaplandı. Benzer şekilde, İngiltere?de erkeklerin ortalama boyu 175 cm. Buna göre, 165 cm boyundaki kadınlar, erkekler arasında en çok tercih edilen boyda yer alıyor.

    ngiltere?de kadınların ortalama boyunun 161 cm olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kadınların en çok tercih ettiği erkek boyunun yaklaşık 185 cm olduğu hesaplandı. Benzer şekilde, İngiltere?de erkeklerin ortalama boyu 175 cm. Buna göre, 165 cm boyundaki kadınlar, erkekler arasında en çok tercih edilen boyda yer alıyor.

  4. HERKESE UYGUN TEK BİR İDEAL BOY VAR MI? Prof. Dr. Stulp?a göre, tek bir ideal boydan bahsetmek mümkün değil. Çünkü bireysel tercihler, kültürel farklılıklar ve kişisel deneyimler gibi birçok değişken devreye girebiliyor. BOY FİLTRESİ NE ANLAMA GELİYOR? Tinder, boy filtresiyle ilgili resmi bir duyuru yapmasa da, özelliğin ücretli seçenek olarak test edildiğini doğruladı. Ancak uzmanlar, bu tür filtreleme araçlarının, fiziksel özelliklerin partner seçiminde daha da ön plana çıkmasına neden olabileceği görüşünde.

    HERKESE UYGUN TEK BİR İDEAL BOY VAR MI? Prof. Dr. Stulp?a göre, tek bir ideal boydan bahsetmek mümkün değil. Çünkü bireysel tercihler, kültürel farklılıklar ve kişisel deneyimler gibi birçok değişken devreye girebiliyor. BOY FİLTRESİ NE ANLAMA GELİYOR? Tinder, boy filtresiyle ilgili resmi bir duyuru yapmasa da, özelliğin ücretli seçenek olarak test edildiğini doğruladı. Ancak uzmanlar, bu tür filtreleme araçlarının, fiziksel özelliklerin partner seçiminde daha da ön plana çıkmasına neden olabileceği görüşünde.

  5. GERÇEK HAYATTA BOY ÖNEMLİ Mİ? Amsterdam Üniversitesi?nin yakın tarihli bir araştırmasına göre, fiziksel çekicilikte küçük bir artış bile Tinder gibi platformlarda eşleşme oranını yüzde 20 oranında artırabiliyor. Buna karşın IQ gibi zeka göstergelerinde benzer bir artış, yalnızca yüzde 2?lik bir etki yaratıyor. Ancak bu durum, yüz yüze ilişkilerde geçerli olmayabilir. Prof. Dr. Stulp, uzun vadeli ilişkilerde kişilik, zeka ve ortak değerlerin fiziksel özelliklerden çok daha fazla önem kazandığını belirtiyor. Yani boy tercihi etkili bir faktör olsa da, gerçek hayatta bu kriter tek başına belirleyici olmuyor.

    GERÇEK HAYATTA BOY ÖNEMLİ Mİ? Amsterdam Üniversitesi?nin yakın tarihli bir araştırmasına göre, fiziksel çekicilikte küçük bir artış bile Tinder gibi platformlarda eşleşme oranını yüzde 20 oranında artırabiliyor. Buna karşın IQ gibi zeka göstergelerinde benzer bir artış, yalnızca yüzde 2?lik bir etki yaratıyor. Ancak bu durum, yüz yüze ilişkilerde geçerli olmayabilir. Prof. Dr. Stulp, uzun vadeli ilişkilerde kişilik, zeka ve ortak değerlerin fiziksel özelliklerden çok daha fazla önem kazandığını belirtiyor. Yani boy tercihi etkili bir faktör olsa da, gerçek hayatta bu kriter tek başına belirleyici olmuyor.

9 Haziran 2025