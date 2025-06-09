En İdeal Erkek Boyu Kaç? Bilimsel Araştırma Yanıtladı

GERÇEK HAYATTA BOY ÖNEMLİ Mİ? Amsterdam Üniversitesi?nin yakın tarihli bir araştırmasına göre, fiziksel çekicilikte küçük bir artış bile Tinder gibi platformlarda eşleşme oranını yüzde 20 oranında artırabiliyor. Buna karşın IQ gibi zeka göstergelerinde benzer bir artış, yalnızca yüzde 2?lik bir etki yaratıyor. Ancak bu durum, yüz yüze ilişkilerde geçerli olmayabilir. Prof. Dr. Stulp, uzun vadeli ilişkilerde kişilik, zeka ve ortak değerlerin fiziksel özelliklerden çok daha fazla önem kazandığını belirtiyor. Yani boy tercihi etkili bir faktör olsa da, gerçek hayatta bu kriter tek başına belirleyici olmuyor.