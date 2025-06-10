Hande Erçel'den Roland Garros Pozları
Şahit olduğum için mutluyum
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Gerek rol aldığı projeler gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
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Sık sık seyahat eden ünlü çift, son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası için Paris'e gitti.
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TARİHİ MAÇI İZLEDİLER Ünlü çift, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile İtalyan Jannik Sinner arasında gerçekleşen 5 saatlik final karşılaşmasını izledi.
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Şampiyon İspanyol Carlos Alcaraz olurken; Hande Erçel turnuvada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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31 yaşındaki Hande Erçel, paylaşımına "Şimdiye kadarki en büyük finallerden birine şahit olduğum için mutluyum" notunu düştü.
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Sabancı ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erçel'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
10 Haziran 2025