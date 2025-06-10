Hande Erçel'den Roland Garros Pozları

Sabancı ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erçel'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

31 yaşındaki Hande Erçel, paylaşımına "Şimdiye kadarki en büyük finallerden birine şahit olduğum için mutluyum" notunu düştü.

Sık sık seyahat eden ünlü çift, son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası için Paris'e gitti.

Gerek rol aldığı projeler gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

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