Hücrelere Zarar Verip Yaşlandırıyor

Beslenme epidemiyoloğu Marialaura Bonaccio, rafine şeker içeren gıdaların, besleyici açıdan yetersiz olmalarının yanı sıra şeker, tuz ve doymuş yağlar açısından da zengin olduklarını söyledi. Bonaccio, ?İşlenmiş gıdalar, uzun vadede vücut için toksik maddelerin taşıyıcıları haline gelirler, bu nedenle düzenli tüketimleri oldukça tehlikelidir? dedi.