Alişan'ı Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti!
Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte verdiği röportajda şaşırtan açıklamalarda bulundu.
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Alişan, son dönemde TRT 1'de yayınlanan Hayata Gülümse programını sunuyor.
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Alişan, 2018 yılında evlendiği Buse Varol ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.
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Ünlü çiftin biri kız ve diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.
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2018 yılında dünyaevine giren çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.
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Buse Varol'un kalabalık bir aile istediği biliniyor.
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Üçüncü çocuk düşüncesi sorulan Alişan şu cevabı verdi: "Cumhurbaşkanımız dört çocuk nasihati vermişti. Şu an bir kız, bir erkek çocukla çok mutluyuz. Buse'nin üçüncü çocuk konusunda çok fazla baskısı var.
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Hatta geçtiğimiz bayram, Cumhurbaşkanımızla telefonda bayramlaşırken Buse beni kendisine şikâyet etti. ?Size üç çocuk sözü vermişti ama iki çocukta kaldı? dedi. Kısmet diyelim, biraz Burak?la Eliz büyüsün, sonra hayırlısı."
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Buse Varol'un 3. çocuk için ısrarcı olduğu öğrenildi.