Alişan'ı Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti!

Üçüncü çocuk düşüncesi sorulan Alişan şu cevabı verdi: "Cumhurbaşkanımız dört çocuk nasihati vermişti. Şu an bir kız, bir erkek çocukla çok mutluyuz. Buse'nin üçüncü çocuk konusunda çok fazla baskısı var.