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Alişan'ı Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti!

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte verdiği röportajda şaşırtan açıklamalarda bulundu.

  1. Alişan, son dönemde TRT 1'de yayınlanan Hayata Gülümse programını sunuyor.

    Alişan, son dönemde TRT 1'de yayınlanan Hayata Gülümse programını sunuyor.

  2. Alişan, 2018 yılında evlendiği Buse Varol ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

    Alişan, 2018 yılında evlendiği Buse Varol ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

  3. Ünlü çiftin biri kız ve diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.

    Ünlü çiftin biri kız ve diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.

  4. 2018 yılında dünyaevine giren çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.

    2018 yılında dünyaevine giren çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.

  5. Buse Varol'un kalabalık bir aile istediği biliniyor.

    Buse Varol'un kalabalık bir aile istediği biliniyor.

  6. Üçüncü çocuk düşüncesi sorulan Alişan şu cevabı verdi: "Cumhurbaşkanımız dört çocuk nasihati vermişti. Şu an bir kız, bir erkek çocukla çok mutluyuz. Buse'nin üçüncü çocuk konusunda çok fazla baskısı var.

    Üçüncü çocuk düşüncesi sorulan Alişan şu cevabı verdi: "Cumhurbaşkanımız dört çocuk nasihati vermişti. Şu an bir kız, bir erkek çocukla çok mutluyuz. Buse'nin üçüncü çocuk konusunda çok fazla baskısı var.

  7. Hatta geçtiğimiz bayram, Cumhurbaşkanımızla telefonda bayramlaşırken Buse beni kendisine şikâyet etti. ?Size üç çocuk sözü vermişti ama iki çocukta kaldı? dedi. Kısmet diyelim, biraz Burak?la Eliz büyüsün, sonra hayırlısı."

    Hatta geçtiğimiz bayram, Cumhurbaşkanımızla telefonda bayramlaşırken Buse beni kendisine şikâyet etti. ?Size üç çocuk sözü vermişti ama iki çocukta kaldı? dedi. Kısmet diyelim, biraz Burak?la Eliz büyüsün, sonra hayırlısı."

  8. Buse Varol'un 3. çocuk için ısrarcı olduğu öğrenildi.

    Buse Varol'un 3. çocuk için ısrarcı olduğu öğrenildi.

10 Haziran 2025