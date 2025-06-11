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Milyonlarca Kişinin Kullandığı Ağrı Kesici Toplatılıyor!

reçetesiz ağrı kesici paracetamolün bazı partileri, "kontamine olma" şüphesiyle piyasadan toplatılıyor.

  1. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Chelonia Healthcare Limited tarafından üretilen 500 mg?lık paracetamol tabletlerinin iki partisi için geri çağırma kararı aldı. Karar, bazı tabletlerin "renk değiştirmiş" olarak bulunmasının ardından alındı.

    İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Chelonia Healthcare Limited tarafından üretilen 500 mg?lık paracetamol tabletlerinin iki partisi için geri çağırma kararı aldı. Karar, bazı tabletlerin "renk değiştirmiş" olarak bulunmasının ardından alındı.

  2. Yetkililer, ellerinde bu ilaçtan bulunan hastaları, kutuların üzerinde yer alan 2312010 ve 2312011 numaralı partileri kontrol etmeleri konusunda uyardı. Söz konusu partilerin bu yıl piyasaya sürüldüğü ve son kullanma tarihinin 30 Kasım 2027 olduğu belirtildi.

    Yetkililer, ellerinde bu ilaçtan bulunan hastaları, kutuların üzerinde yer alan 2312010 ve 2312011 numaralı partileri kontrol etmeleri konusunda uyardı. Söz konusu partilerin bu yıl piyasaya sürüldüğü ve son kullanma tarihinin 30 Kasım 2027 olduğu belirtildi.

  3. MHRA tarafından yapılan açıklamada, "Tabletler, bir yüzü çizgili beyaz kapsül şeklinde olmalıdır. Eğer bu partilere ait şişelerde renk değişikliği gösteren tabletler fark ederseniz, lütfen eczacınıza veya ilacı size veren sağlık uzmanına başvurun" ifadelerine yer verildi.

    MHRA tarafından yapılan açıklamada, "Tabletler, bir yüzü çizgili beyaz kapsül şeklinde olmalıdır. Eğer bu partilere ait şişelerde renk değişikliği gösteren tabletler fark ederseniz, lütfen eczacınıza veya ilacı size veren sağlık uzmanına başvurun" ifadelerine yer verildi.

  4. Yetkililer, bu ilaçları kullanıp herhangi bir yan etki yaşayan kişilerin de acilen tıbbi yardım alması gerektiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarına ellerinde kalan bu partilere ait ilaçları vermeyi durdurmaları talimatı verildi.

    Yetkililer, bu ilaçları kullanıp herhangi bir yan etki yaşayan kişilerin de acilen tıbbi yardım alması gerektiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarına ellerinde kalan bu partilere ait ilaçları vermeyi durdurmaları talimatı verildi.

  5. Geri çağırma duyurusunda ilacın olası risklerine dair detay verilmezken, daha önce benzer şekilde renk değiştirmiş paracetamol tabletlerinde mantar kontaminasyonu tespit edilmişti. 2019 yılında Avrupa'da yaşanan olayda, bazı paracetamol partilerinin Penicillium citrinum adlı mantar türüyle kontamine olduğu ortaya çıkmıştı.

    Geri çağırma duyurusunda ilacın olası risklerine dair detay verilmezken, daha önce benzer şekilde renk değiştirmiş paracetamol tabletlerinde mantar kontaminasyonu tespit edilmişti. 2019 yılında Avrupa'da yaşanan olayda, bazı paracetamol partilerinin Penicillium citrinum adlı mantar türüyle kontamine olduğu ortaya çıkmıştı.

  6. Paracetamol, Birleşik Krallık'ta en yaygın kullanılan ilaçlardan biri. Araştırmalara göre, ülkede her yıl yaklaşık 6 bin 500 ton paracetamol satılıyor; bu da kişi başı yılda ortalama 70 tablet anlamına geliyor. İlaç, reçetesiz olarak satılabiliyor ancak Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından da sıkça reçete ediliyor. NHS verilerine göre, İngiltere?de her ay 1 milyondan fazla paracetamol reçetesi yazılıyor ve bu ilaca oldukça büyük harcamalar yapılıyor.

    Paracetamol, Birleşik Krallık'ta en yaygın kullanılan ilaçlardan biri. Araştırmalara göre, ülkede her yıl yaklaşık 6 bin 500 ton paracetamol satılıyor; bu da kişi başı yılda ortalama 70 tablet anlamına geliyor. İlaç, reçetesiz olarak satılabiliyor ancak Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından da sıkça reçete ediliyor. NHS verilerine göre, İngiltere?de her ay 1 milyondan fazla paracetamol reçetesi yazılıyor ve bu ilaca oldukça büyük harcamalar yapılıyor.

11 Haziran 2025