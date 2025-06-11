Milyonlarca Kişinin Kullandığı Ağrı Kesici Toplatılıyor!

Paracetamol, Birleşik Krallık'ta en yaygın kullanılan ilaçlardan biri. Araştırmalara göre, ülkede her yıl yaklaşık 6 bin 500 ton paracetamol satılıyor; bu da kişi başı yılda ortalama 70 tablet anlamına geliyor. İlaç, reçetesiz olarak satılabiliyor ancak Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından da sıkça reçete ediliyor. NHS verilerine göre, İngiltere?de her ay 1 milyondan fazla paracetamol reçetesi yazılıyor ve bu ilaca oldukça büyük harcamalar yapılıyor.