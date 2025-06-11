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Ünlü Oyuncudan Sevgilisi İle Yeni Kare

Hafsanur Sancaktutan sevgilisi Kubilay Aka'nın ense tıraşını yaptığı anı paylaştı.

  1. Oyuncu Kubilay Aka, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Oyuncu Kubilay Aka, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

  2. İMAJ TAZELEDİ Birlikteliklerini bu fotoğraf karesiyle ilan eden oyuncu çiftten Kubilay Aka, birkaç gün önce imaj tazeledi.

    İMAJ TAZELEDİ Birlikteliklerini bu fotoğraf karesiyle ilan eden oyuncu çiftten Kubilay Aka, birkaç gün önce imaj tazeledi.

  3. "PAMUK ŞEKERİM" Saçlarını pembeye boyatan Aka'nın yeni imajı büyük ilgi gördü. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisine "Pamuk şekerim" yorumunda bulunmuştu.

    "PAMUK ŞEKERİM" Saçlarını pembeye boyatan Aka'nın yeni imajı büyük ilgi gördü. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisine "Pamuk şekerim" yorumunda bulunmuştu.

  4. KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Kubilay Aka, sevgilisinin ense tıraşını yaptığı anı takipçileriyle paylaştı.

    KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Kubilay Aka, sevgilisinin ense tıraşını yaptığı anı takipçileriyle paylaştı.

  5. EVLENİYORLAR MI? Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz ay da evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Aka'nın Sancaktutan'a evlilik teklif ettiği ve ünlü oyuncunun 'evet' dediği öne sürülmüştü.

    EVLENİYORLAR MI? Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz ay da evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Aka'nın Sancaktutan'a evlilik teklif ettiği ve ünlü oyuncunun 'evet' dediği öne sürülmüştü.

  6. "5-6 YILDIR TANIŞIYORDUK" İbrahim Selim?in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini "5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık" diye anlatmıştı.

    "5-6 YILDIR TANIŞIYORDUK" İbrahim Selim?in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini "5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık" diye anlatmıştı.

  7. "Sonra ben öyle bakmış bulundum" diyen Kubilay Aka, "Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım baya.Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi" sözlerini diye noktalamıştı.

    "Sonra ben öyle bakmış bulundum" diyen Kubilay Aka, "Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım baya.Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi" sözlerini diye noktalamıştı.

11 Haziran 2025