Ünlü Oyuncudan Sevgilisi İle Yeni Kare

"5-6 YILDIR TANIŞIYORDUK" İbrahim Selim?in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini "5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık" diye anlatmıştı.