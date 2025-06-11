Bir Döneme Damga Vurmuştu!
Kurtlar Vadisi dizisinin hayranları birincilik için yarıştı
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Yayınlandığı döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin hayranları dizinin çekildiği mekanda düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı. Sahnelerle ilgili soruları yanıtlayan izleyiciler birincilik için yarıştı.
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KARAKTERLER İÇİN CENAZE NAMAZI KILINMIŞTI 2003 - 2005 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi, seneler sonra bile tekrar tekrar izlenmeye devam ediyor.
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Yayınlandığı perşembe akşamları sokakların bomboş kalmasına neden olan dizide, senaryo gereği ölen karakterler için cenaze namazı kılınmış ve anma etkinlikleri dahi düzenlenmişti.
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DURAN EMMİ'NİN MEKANINDA KIYASIYA MÜCADELE İzleyicilerin üzerindeki etkisi yıllar geçmesine rağmen devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin hayranları, diziye olan bağlılıklarını yarıştırmak için bir araya geldi.
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Daha önce de bazı diziler için ödüllü bilgi yarışmaları düzenleyen girişimci Enes Sağlam, Kurtlar Vadisi için de harekete geçti.
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Dizide unutulmaz karakterlerden Duran Emmi'nin mekanı olarak tanıtılan kahvehanede buluşan izleyiciler, diziyle ilgili önemli detayların sorulduğu bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele etti.
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KENDİ GÜNÜNDE KENDİ SAATİNDE Dizinin "yayın günü ve saatine" denk getirilen yarışmada, katılımcılar, hoparlörden verilen dizi müziği eşliğinde takımlar halinde yarışıyor.
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Dizinin çeşitli sezonlarından replikler, isimler ve olayların dikkate alınarak hazırlandığı 40 soruyu doğru yanıtlayan ve birinci olan takıma ödül olarak gram altın veriliyor.
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BÖLÜMLERİ VE REPLİKLERİ EZBERLEDİ Yarışmayı birincilikle bitiren takımdan Furkan Yıldırım, "Bu diziyi ezberledin, hala niye izliyorsun?" şeklindeki baskılara maruz bırakıldıklarını anlatarak Yıldırım, "Bu nedenle emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz, gururluyuz." diyerek düşüncelerini paylaştı.
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YARIŞMAYA "ELİF EYLÜL" DE KATILDI Üniversite öğrencisi Elif Eylül Sarı ise, ismini Kurtlar Vadisi hayranı olan babasının dizideki karakterden etkilenerek koyduğunu anlattı. Diziyi ancak bu yıl izleme fırsatı bulduğunu dile getiren Sarı, bilgileri hala taze olduğu için yarışmaya katılmak istediğini belirtti.
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ÇAKIR'I ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANMAYA DEVAM EDİYORLAR Yarışmacılardan Hüseyin Rahmi Demirli de, çalıştığı yerde işini yaparken sürekli arka planda bu diziyi izlediğini, bu nedenle de repliklerin çoğunu bildiğini söyledi. Demirli, "Karakterlerin hareketlerine, o sahnenin her detayına hakimim. Arkadaşlar, replik soruları gelince bana bırakırlar. Bu kadar hayran olduğum başka bir dizi yok. Dizinin tekrar başlamasını isterim ama o tadı verir mi, bilmiyorum. Her sene 8 Nisan'da Çakır'ın ölüm yıl dönümünde anmasını yapıyoruz." dedi.
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YARIŞMA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR Yarışmayı düzenleyen Enes Sağlam ise Kurtlar Vadisi'nin ayrı bir hayran kitlesi olduğunu belirtti. Diğer dizilerin yarışmalarının farklı mekanlarda yapıldığını ancak Kurtlar Vadisi'yle ilgili yarışmayı "kendi mekanında kendi gününde" yaklaşık 100 kişilik grupla gerçekleştirdiklerini dile getiren Sağlam, yarışmaya gelemeyenlerin sosyal medyadan mesaj attıklarını, bazılarının soru da gönderdiğini anlattı.
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Sağlam, "Belli bir kitle hemen hemen her yarışmaya geliyor. Etkinlik sonunda sorular hakkında birbirilerine yorumlar yapıyorlar. Yarışmadan önce de 'Hangi sorular çıkabilir?' diye birbirlerine soruyorlar. Her etkinliğe farklı sorular hazırlıyoruz." şeklinde konuştu. Dizinin oyuncularının ve senaristinin bile olayları unutmuş olabileceğinin altını çizen Sağlam, "Buraya gelenlerden de diziyi 10-15 kez izleyenler olduğunu biliyoruz. Etkinliği yaptığımızda bir yarışmacımız vardı, çalışırken bile kulaklıkla diziyi dinlemeye devam ediyordu. En son onu yarışmaya dahil etmemeye başladık. Gelip cevaplıyordu ama sıralamaya almıyorduk." ifadelerini kullandı.