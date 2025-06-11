Bir Döneme Damga Vurmuştu!

Sağlam, "Belli bir kitle hemen hemen her yarışmaya geliyor. Etkinlik sonunda sorular hakkında birbirilerine yorumlar yapıyorlar. Yarışmadan önce de 'Hangi sorular çıkabilir?' diye birbirlerine soruyorlar. Her etkinliğe farklı sorular hazırlıyoruz." şeklinde konuştu. Dizinin oyuncularının ve senaristinin bile olayları unutmuş olabileceğinin altını çizen Sağlam, "Buraya gelenlerden de diziyi 10-15 kez izleyenler olduğunu biliyoruz. Etkinliği yaptığımızda bir yarışmacımız vardı, çalışırken bile kulaklıkla diziyi dinlemeye devam ediyordu. En son onu yarışmaya dahil etmemeye başladık. Gelip cevaplıyordu ama sıralamaya almıyorduk." ifadelerini kullandı.