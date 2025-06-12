İyi Karpuz Nasıl Seçilir?

Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor

İyi Karpuz Nasıl Seçilir?

Kelek karpuzu belli eden özellikler:

  1. Yaz mevsiminin serinletici ve tatlı lezzeti olan karpuz, sofralarımızda hem ferahlık hem de keyif sunuyor. Her ne kadar yılın bu zamanı karpuzun en iyi olduğu zaman olsa da, mükemmel karpuzu seçmek hala zor bir iş olabilir. Kocaman bir karpuzu kesip, içinden tatsız bir karpuz çıkması kadar hayal kırıklığı yaratan bir şey yoktur. Peki, belek karpuzu belli eden özellikler neler? İyi karpuz nasıl seçilir?

    Yaz mevsiminin serinletici ve tatlı lezzeti olan karpuz, sofralarımızda hem ferahlık hem de keyif sunuyor. Her ne kadar yılın bu zamanı karpuzun en iyi olduğu zaman olsa da, mükemmel karpuzu seçmek hala zor bir iş olabilir. Kocaman bir karpuzu kesip, içinden tatsız bir karpuz çıkması kadar hayal kırıklığı yaratan bir şey yoktur. Peki, belek karpuzu belli eden özellikler neler? İyi karpuz nasıl seçilir?

  2. İYİ KARPUZ NASIL SEÇİLİR? 1. Dış Yüzeyi Kontrol Edin: Karpuzun kabuğu parlak değil, mat olmalıdır. Kabuk yüzeyi düzgün ve simetrik olmalı, yamuk veya çatlak olmamasına dikkat edilmelidir.

    İYİ KARPUZ NASIL SEÇİLİR? 1. Dış Yüzeyi Kontrol Edin: Karpuzun kabuğu parlak değil, mat olmalıdır. Kabuk yüzeyi düzgün ve simetrik olmalı, yamuk veya çatlak olmamasına dikkat edilmelidir.

  3. 2. Alt Lekeye Bakın: Karpuzun yere değdiği kısmındaki lekeye (alan) bakın. Bu leke krem-sarı veya tereyağı sarısı renkteyse karpuz olgun demektir. Eğer leke beyaz veya yeşilimsi ise karpuz henüz tam olgunlaşmamış olabilir.

    2. Alt Lekeye Bakın: Karpuzun yere değdiği kısmındaki lekeye (alan) bakın. Bu leke krem-sarı veya tereyağı sarısı renkteyse karpuz olgun demektir. Eğer leke beyaz veya yeşilimsi ise karpuz henüz tam olgunlaşmamış olabilir.

  4. 3. Tokluk Testi Yapın: Karpuzun kabuğuna parmakla vurduğunuzda tok ve derin bir ses çıkmalı. Eğer ses sönük veya boş geliyorsa karpuz ya ham ya da fazla olgunlaşmış olabilir.

    3. Tokluk Testi Yapın: Karpuzun kabuğuna parmakla vurduğunuzda tok ve derin bir ses çıkmalı. Eğer ses sönük veya boş geliyorsa karpuz ya ham ya da fazla olgunlaşmış olabilir.

  5. 4. Ağırlığını Kıyaslayın: Aynı boyuttaki karpuzlar arasında en ağır olan genellikle en sulu ve lezzetli olandır.

    4. Ağırlığını Kıyaslayın: Aynı boyuttaki karpuzlar arasında en ağır olan genellikle en sulu ve lezzetli olandır.

  6. 5. Sap Durumunu Kontrol Edin: Karpuzun sap kısmı kahverengi ve kuruysa olgunluk zamanında koparılmış demektir. Yeşil ve taze saplı karpuzlar ise olgunlaşmadan toplanmış olabilir.

    5. Sap Durumunu Kontrol Edin: Karpuzun sap kısmı kahverengi ve kuruysa olgunluk zamanında koparılmış demektir. Yeşil ve taze saplı karpuzlar ise olgunlaşmadan toplanmış olabilir.

  7. 6. Şeker Noktalarına Dikkat Edin: Kabuk üzerinde koyu renkli küçük lekeler (şeker noktaları) karpuzun daha tatlı olabileceğinin işaretidir.

    6. Şeker Noktalarına Dikkat Edin: Kabuk üzerinde koyu renkli küçük lekeler (şeker noktaları) karpuzun daha tatlı olabileceğinin işaretidir.

12 Haziran 2025