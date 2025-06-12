İyi Karpuz Nasıl Seçilir?
Kelek karpuzu belli eden özellikler:
-
Yaz mevsiminin serinletici ve tatlı lezzeti olan karpuz, sofralarımızda hem ferahlık hem de keyif sunuyor. Her ne kadar yılın bu zamanı karpuzun en iyi olduğu zaman olsa da, mükemmel karpuzu seçmek hala zor bir iş olabilir. Kocaman bir karpuzu kesip, içinden tatsız bir karpuz çıkması kadar hayal kırıklığı yaratan bir şey yoktur. Peki, belek karpuzu belli eden özellikler neler? İyi karpuz nasıl seçilir?
-
İYİ KARPUZ NASIL SEÇİLİR? 1. Dış Yüzeyi Kontrol Edin: Karpuzun kabuğu parlak değil, mat olmalıdır. Kabuk yüzeyi düzgün ve simetrik olmalı, yamuk veya çatlak olmamasına dikkat edilmelidir.
-
2. Alt Lekeye Bakın: Karpuzun yere değdiği kısmındaki lekeye (alan) bakın. Bu leke krem-sarı veya tereyağı sarısı renkteyse karpuz olgun demektir. Eğer leke beyaz veya yeşilimsi ise karpuz henüz tam olgunlaşmamış olabilir.
-
3. Tokluk Testi Yapın: Karpuzun kabuğuna parmakla vurduğunuzda tok ve derin bir ses çıkmalı. Eğer ses sönük veya boş geliyorsa karpuz ya ham ya da fazla olgunlaşmış olabilir.
-
4. Ağırlığını Kıyaslayın: Aynı boyuttaki karpuzlar arasında en ağır olan genellikle en sulu ve lezzetli olandır.
-
5. Sap Durumunu Kontrol Edin: Karpuzun sap kısmı kahverengi ve kuruysa olgunluk zamanında koparılmış demektir. Yeşil ve taze saplı karpuzlar ise olgunlaşmadan toplanmış olabilir.
-
6. Şeker Noktalarına Dikkat Edin: Kabuk üzerinde koyu renkli küçük lekeler (şeker noktaları) karpuzun daha tatlı olabileceğinin işaretidir.