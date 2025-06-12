Yaz mevsiminin serinletici ve tatlı lezzeti olan karpuz, sofralarımızda hem ferahlık hem de keyif sunuyor. Her ne kadar yılın bu zamanı karpuzun en iyi olduğu zaman olsa da, mükemmel karpuzu seçmek hala zor bir iş olabilir. Kocaman bir karpuzu kesip, içinden tatsız bir karpuz çıkması kadar hayal kırıklığı yaratan bir şey yoktur. Peki, belek karpuzu belli eden özellikler neler? İyi karpuz nasıl seçilir?