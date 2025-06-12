Yeni Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu, Yasalaştı Mı?
Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025
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TBMM Adalet Komisyonu?nda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu Kanun Teklifi 29 Mayıs?ta kabul edildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri, yeni düzenlemeyle birlikte caydırıcı cezalar bekliyor. Düzenlemeyle birlikte sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek amaçlanıyor. Alkollü araç kullanma, plakasız araç kullanma, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz araç kullanma cezalarına düzenleme geliyor. Peki Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek? işte, kanun teklifinin detayları
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YENİ TRAFİK CEZALARI 2025 YASALAŞTI MI? Meclis?te Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının yükseltilmesine yönelik Karayolları Trafik kanunu?nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz haftalarda kabul edilmişti. Bir sonraki aşamada ise kanun teklifi TBMM Genel Kurulu?nda oylamaya sunulacak ve kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Teklifin, istisna tutulan maddeleri dışındaki tüm hükümleri, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek.
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2025 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?
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Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara 6.000 TL Hız sınırınız 21-25 km/sa aşanlara 8.000 TL Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara 12.000 TL Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara 15.000 TL Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara 20.000 TL Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara 25.000 TL Hız sınrını 66 km/s?ten fazla aşan sürücülere 30.000 TL
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Kırmızı ışıkta geçme cezası 10.000 TL / 15.000 TL / 20.000 TL Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 140.000 TL Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara 75.000 TL Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak 46.000 TL Seyir halinde cep telefonu kullanma 5.000 TL Sahte plaka kullanma cezası 140.000 TL Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 90.000 TL Takip mesafesine uymama cezası 5.000 TL Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 150.000 TL Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140.000 TL Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46.000 TL