Furkan Kızılay Düğün Fotoğraflarını Paylaştı!
Havuç karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi. Oyuncu, düğün fotoğraflarını romantik bir sözle sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz yılın sonlarında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz?a Paris?te romantik bir evlenme teklifi etmişti. 'Evet' cevabını alan oyuncu o anları Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.
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MUTLULUĞA EVET DEDİLER
Çifti, anlamlı günlerinde Survivor ekibi de yalnız bırakmamıştı. Acun Ilıcalı, Seda Ocak, Sahra Işık, Yiğit Poyraz, Damla Can, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım, Aysun Keskin gibi isimler düğüne katılmıştı.
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Furkan Kızılay, düğünlerinden yeni fotoğrafları Instagram hesabından "Seninle ne harika bir dünya" notuyla sevenleriyle paylaştı.Çiftin, romantik karelerine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.