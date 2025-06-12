Duş Sonrası Yapılan En Yaygın Hata: Saç Dökülmesine Neden Oluyor

Sleep Foundation'a göre, nemli bir yastık bakteri üretimi için uygun bir ortam olabilir. Bu da ciltte yağlanma, gözeneklerin tıkanması ve iltihaplanma gibi sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, yüzle temas eden saçın kuru ve temiz olması gerektiğini ve saçın yüze temas etmeyecek şekilde toplanmasının en sağlıklısı olduğunu belirtiyor.