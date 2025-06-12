Duş Sonrası Yapılan En Yaygın Hata: Saç Dökülmesine Neden Oluyor
ıslak saçla uyumanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek uyardı.
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Duş aldıktan sonra saçların mutlaka kurutulması gerektiğini ifade eden Dr. Sethi, ''Saçı ıslak bırakmak, hem saç derisine hem de saç tellerine ciddi zararlar verebilir? dedi.
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Dr. Sethi, nemli saç derisinin mantar ve bakteri oluşumu için ideal bir ortam sunduğunu, bunun da kepek ya da seboreik dermatit gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Bu hastalıklar, saç derisinde kaşıntı ve dökülmelere neden olabiliyor.
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CİLT SAĞLIĞI DA TEHLİKEDE Islak saçla uyumanın cilt sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini belirten uzman isim, ıslak saçın akne gibi cilt problemlerini tetikleyebilecek ortamlar oluşturduğunu vurguladı.
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Sleep Foundation'a göre, nemli bir yastık bakteri üretimi için uygun bir ortam olabilir. Bu da ciltte yağlanma, gözeneklerin tıkanması ve iltihaplanma gibi sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, yüzle temas eden saçın kuru ve temiz olması gerektiğini ve saçın yüze temas etmeyecek şekilde toplanmasının en sağlıklısı olduğunu belirtiyor.