Üç Arkadaş Altı Günde Yaşamını Yitirdi

Hastanede tedavisi süren Oruç Eviz de bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oruç Eviz?in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş?ın da toprağa verildiği ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.