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Üç Arkadaş Altı Günde Yaşamını Yitirdi

Siirt'te meydana gelen kazada Bünyamin Pektaş'ın ardından Oruç Eviz de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eviz ve Pektaş'ın çocukluk arkadaşı olan Adnan Pekgöz'ün de kazadan dört gün önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

  1. Siirt'te üç çocukluk arkadaşı, altı gün içinde iki farklı olayda yaşamını yitirdi.

    Siirt'te üç çocukluk arkadaşı, altı gün içinde iki farklı olayda yaşamını yitirdi.

  2. Kurtalan ilçesinde 6 Haziran'da yapılan düğüne katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e (19) tabancayla defalarca ateş açtı. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.

    Kurtalan ilçesinde 6 Haziran'da yapılan düğüne katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e (19) tabancayla defalarca ateş açtı. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.

  3. Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  4. Tedaviye alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından yakalanan Aziz Asma çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Tedaviye alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından yakalanan Aziz Asma çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

  5. TRAFİK KAZASI GEÇİRDİLER Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran günü Adnan Pekgöz'ün arkadaşları Bünyamin Pektaş (18) ve Oruç Eviz?in (19) de içinde bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan Karayolu Üçyolu mevkisinde hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

    TRAFİK KAZASI GEÇİRDİLER Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran günü Adnan Pekgöz'ün arkadaşları Bünyamin Pektaş (18) ve Oruç Eviz?in (19) de içinde bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan Karayolu Üçyolu mevkisinde hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

  6. Bünyamin Pektaş, kazada öldü, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bünyamin Pektaş, kazada öldü, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

  7. Hastanede tedavisi süren Oruç Eviz de bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oruç Eviz?in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş?ın da toprağa verildiği ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

    Hastanede tedavisi süren Oruç Eviz de bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oruç Eviz?in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş?ın da toprağa verildiği ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

12 Haziran 2025