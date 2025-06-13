Demans Riskini Yüzde 40 Oranında Azaltan Alışkanlık

Çalışma, yaş ortalaması 56 olan yaklaşık 500 bin İngiliz?in verileri üzerinden yürütüldü. Katılımcılara son dört hafta boyunca en çok hangi ulaşım aracını kullandıkları soruldu. Bu bireyler, daha sonra 13 yıl boyunca sağlık açısından takip edildi ve demans teşhisi alıp almadıkları kaydedildi. Sürecin sonunda yaklaşık 9 bin kişide demans, 4 bin kişide ise Alzheimer tespit edildi. Veriler, birincil ulaşım yöntemi olarak bisikleti seçenlerin, uzun süre oturarak yapılan ulaşım tercihlerine kıyasla yüzde 19 oranında daha az demans riski taşıdığını ortaya koydu.