Tolga Sarıtaş'ın Babalık Heyecanı
Doğum İstanbul'da olacak
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Uzun yıllardır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024'te Çeşme'de dünyaevine girdi.
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İLK KEZ BABA OLACAK Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi.
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"SABIRSIZLANIYORUZ" Tolga Sarıtaş, mutluluğunu "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah" sözleriyle paylaşmıştı.
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Erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Tolga Sarıtaş, İstanbul'da objektiflere yansıdı. 2. Sayfa'nın haberine göre; ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, doğum için tarih verdi.
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"HER ŞEY YOLUNDA" Muhabirlerin "Doğum da yaklaştı" sözü üzerine Tolga Sarıtaş, "Evet, heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İstanbul'da olacak. Yolunda ilerliyor her şey" ifadelerini kullandı.
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"ENTERASAN BİR ŞEY OLMADI HENÜZ" "Aşermeler oluyor mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Enterasan bir şey olmadı henüz. Çok şükür. Seyrinde ilerliyor her şey, doktor kontrolünde" dedi.
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Öte yandan Zeynep Mayruk, geçtiğimiz hafta karnı burnunda verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Mayruk'un büyüyen karnı dikkat çekmişti.