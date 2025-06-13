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Tolga Sarıtaş'ın Babalık Heyecanı

Doğum İstanbul'da olacak

  1. Uzun yıllardır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024'te Çeşme'de dünyaevine girdi.

    Uzun yıllardır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024'te Çeşme'de dünyaevine girdi.

  2. İLK KEZ BABA OLACAK Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi.

    İLK KEZ BABA OLACAK Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi.

  3. "SABIRSIZLANIYORUZ" Tolga Sarıtaş, mutluluğunu "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah" sözleriyle paylaşmıştı.

    "SABIRSIZLANIYORUZ" Tolga Sarıtaş, mutluluğunu "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah" sözleriyle paylaşmıştı.

  4. Erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Tolga Sarıtaş, İstanbul'da objektiflere yansıdı. 2. Sayfa'nın haberine göre; ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, doğum için tarih verdi.

    Erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Tolga Sarıtaş, İstanbul'da objektiflere yansıdı. 2. Sayfa'nın haberine göre; ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, doğum için tarih verdi.

  5. "HER ŞEY YOLUNDA" Muhabirlerin "Doğum da yaklaştı" sözü üzerine Tolga Sarıtaş, "Evet, heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İstanbul'da olacak. Yolunda ilerliyor her şey" ifadelerini kullandı.

    "HER ŞEY YOLUNDA" Muhabirlerin "Doğum da yaklaştı" sözü üzerine Tolga Sarıtaş, "Evet, heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İstanbul'da olacak. Yolunda ilerliyor her şey" ifadelerini kullandı.

  6. "ENTERASAN BİR ŞEY OLMADI HENÜZ" "Aşermeler oluyor mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Enterasan bir şey olmadı henüz. Çok şükür. Seyrinde ilerliyor her şey, doktor kontrolünde" dedi.

    "ENTERASAN BİR ŞEY OLMADI HENÜZ" "Aşermeler oluyor mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Enterasan bir şey olmadı henüz. Çok şükür. Seyrinde ilerliyor her şey, doktor kontrolünde" dedi.

  7. Öte yandan Zeynep Mayruk, geçtiğimiz hafta karnı burnunda verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Mayruk'un büyüyen karnı dikkat çekmişti.

    Öte yandan Zeynep Mayruk, geçtiğimiz hafta karnı burnunda verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Mayruk'un büyüyen karnı dikkat çekmişti.

13 Haziran 2025