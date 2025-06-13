En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emekli maaş zammı Temmuz 2025:

  1. EYT?nin yasalaşmasıyla birlikte emekli sayısında artış yaşanırken Türkiye?de yaklaşık 10,5 SSK emeklisi ve 2,8 milyon Bağ-kur emeklisi bulunuyor. Temmuz ayına kısa bir zaman kala emekliler alacakları zam oranlarına odaklandı. Temmuz ayından itibaren zamlı maaş ödemesi yapılacak. Kanun teklifi veya düzenlemeler yetişmediği durumlarda ise fark ödemesi yöntemi kullanılıyor. 4A/ 4B ve 4/C emeklileri için beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.09 oldu. Peki En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, Son dakika emekli maaş zammı gelişmeleri

    EYT?nin yasalaşmasıyla birlikte emekli sayısında artış yaşanırken Türkiye?de yaklaşık 10,5 SSK emeklisi ve 2,8 milyon Bağ-kur emeklisi bulunuyor. Temmuz ayına kısa bir zaman kala emekliler alacakları zam oranlarına odaklandı. Temmuz ayından itibaren zamlı maaş ödemesi yapılacak. Kanun teklifi veya düzenlemeler yetişmediği durumlarda ise fark ödemesi yöntemi kullanılıyor. 4A/ 4B ve 4/C emeklileri için beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.09 oldu. Peki En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, Son dakika emekli maaş zammı gelişmeleri

  2. EMEKLİ MAAŞLARI 2025 TEMMUZ?DA NE KADAR OLACAK? 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. SSK, Bağ-kur emeklileri, Haziran ayı verilerini beklemeye başladı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat?ta yüzde 2,27, Mart ayında 2,46 olurken Nisan?da yüzde 3 ve Mayıs ayında 1,53 artış gösterdi. 5 aylık verilere göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 15.09?a ulaştı. Beklentilere göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde olması ön görülüyor.

    EMEKLİ MAAŞLARI 2025 TEMMUZ?DA NE KADAR OLACAK? 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. SSK, Bağ-kur emeklileri, Haziran ayı verilerini beklemeye başladı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat?ta yüzde 2,27, Mart ayında 2,46 olurken Nisan?da yüzde 3 ve Mayıs ayında 1,53 artış gösterdi. 5 aylık verilere göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 15.09?a ulaştı. Beklentilere göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde olması ön görülüyor.

  3. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 17.09?a ulaşacak. Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı 2 bin 472 lira artacak ve 16 bin 941 lira olacak. Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda ise toplam enflasyon yüzde 16,59 olacak. Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 2.400 lira artacak ve 16.869 TL olacak.

    Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 17.09?a ulaşacak. Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı 2 bin 472 lira artacak ve 16 bin 941 lira olacak. Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda ise toplam enflasyon yüzde 16,59 olacak. Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 2.400 lira artacak ve 16.869 TL olacak.

  4. Ortalama olarak mevcut maaşı 16 bin lira olan emekli Mayıs ayının enflasyonu yüzde 2 açıklanması durumunda 2.734 TL zam alacak ve yeni maaşı 18.784 TL?ye ulaşacak. Emekli aylığı 18 bin lira olarak ödenen bir emekli benzer şekilde enflasyonun Haziran ayında yüzde 2 açıklanması durumunda 3 bin 76 lira zam alacak ve maaşı 21 bin 76 lira olacak. 20 bin lira alan emeklinin aylığına ise 3.418 lira artış gelecek ve 23 bin 418 liraya yükselecek.

    Ortalama olarak mevcut maaşı 16 bin lira olan emekli Mayıs ayının enflasyonu yüzde 2 açıklanması durumunda 2.734 TL zam alacak ve yeni maaşı 18.784 TL?ye ulaşacak. Emekli aylığı 18 bin lira olarak ödenen bir emekli benzer şekilde enflasyonun Haziran ayında yüzde 2 açıklanması durumunda 3 bin 76 lira zam alacak ve maaşı 21 bin 76 lira olacak. 20 bin lira alan emeklinin aylığına ise 3.418 lira artış gelecek ve 23 bin 418 liraya yükselecek.

  5. ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon beklentisine göre yapılmıştır. Kesin zam oranları 3 Temmuz?da ilan edilecek enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.

    ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon beklentisine göre yapılmıştır. Kesin zam oranları 3 Temmuz?da ilan edilecek enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.

13 Haziran 2025