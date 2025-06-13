En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

EYT?nin yasalaşmasıyla birlikte emekli sayısında artış yaşanırken Türkiye?de yaklaşık 10,5 SSK emeklisi ve 2,8 milyon Bağ-kur emeklisi bulunuyor. Temmuz ayına kısa bir zaman kala emekliler alacakları zam oranlarına odaklandı. Temmuz ayından itibaren zamlı maaş ödemesi yapılacak. Kanun teklifi veya düzenlemeler yetişmediği durumlarda ise fark ödemesi yöntemi kullanılıyor. 4A/ 4B ve 4/C emeklileri için beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.09 oldu. Peki En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, Son dakika emekli maaş zammı gelişmeleri