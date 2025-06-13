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15 Temmuz Salı Kamu Çalışanları İdari İzinli Mi?

15 Temmuz resmi tatil mi?

  1. 15 Temmuz, şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete kararı ile 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmaya başladı. 15 Temmuz'da kamu kurumları açık mı?

    15 Temmuz, şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete kararı ile 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmaya başladı. 15 Temmuz'da kamu kurumları açık mı?

  2. 15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeniyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak maksadıyla 15 Temmuz'lar resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu nedenle 225 yılında salı gününe denk gelen 15 Temmuz tatil olacak.

    15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeniyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak maksadıyla 15 Temmuz'lar resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu nedenle 225 yılında salı gününe denk gelen 15 Temmuz tatil olacak.

  3. 15 TEMMUZ'DA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI TATİL Mİ? Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz, salı günü kutlanacak. 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları 1 gün tatil olacak ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Özel sektörde durum farklılık gösteriyor. Bazı iş yerleri resmi tatilde çalışmama kararı verse de bir bölümü de normal mesailerine devam ediyor.

    15 TEMMUZ'DA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI TATİL Mİ? Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz, salı günü kutlanacak. 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları 1 gün tatil olacak ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Özel sektörde durum farklılık gösteriyor. Bazı iş yerleri resmi tatilde çalışmama kararı verse de bir bölümü de normal mesailerine devam ediyor.

  4. 15 TEMMUZ ÖNEMİ 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişiminin halk ve emniyet güçleri tarafından bastırılması sonrasında, o tarih ''Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' olarak ilan edilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gerçekleştirilecek anmalar ve kutlamaların yapılabilmesi adına her yıl 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacağı ve bu günün resmi tatil olduğu ilan edildi.

    15 TEMMUZ ÖNEMİ 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişiminin halk ve emniyet güçleri tarafından bastırılması sonrasında, o tarih ''Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' olarak ilan edilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gerçekleştirilecek anmalar ve kutlamaların yapılabilmesi adına her yıl 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacağı ve bu günün resmi tatil olduğu ilan edildi.

13 Haziran 2025