Sakatatta Dünyanın İyileri!

İşte, dünya genelindeki en iyi sakatat yemekleri ve Türkiye'den listeye giren tatlar...

Kesilen hayvanın organlarına sakatat adı verilir ve sakatat, birçok ülkenin yemek kültüründe yer bulur.

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