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Sakatatta Dünyanın İyileri!

4 lezzet damga vurdu

  1. Taste Atlas "Dünyanın En İyi 100 Sakatat Yemeği"ni sıraladı. Türkiye, birbirinden çeşitli sakatat tabağıyla listeye damga vurdu.

    Taste Atlas "Dünyanın En İyi 100 Sakatat Yemeği"ni sıraladı. Türkiye, birbirinden çeşitli sakatat tabağıyla listeye damga vurdu.

  2. Kesilen hayvanın organlarına sakatat adı verilir ve sakatat, birçok ülkenin yemek kültüründe yer bulur.

    Kesilen hayvanın organlarına sakatat adı verilir ve sakatat, birçok ülkenin yemek kültüründe yer bulur.

  3. İşte, dünya genelindeki en iyi sakatat yemekleri ve Türkiye'den listeye giren tatlar...

    İşte, dünya genelindeki en iyi sakatat yemekleri ve Türkiye'den listeye giren tatlar...

  4. DÜNYANIN EN İYİ SAKATAT YEMEKLERİ

    DÜNYANIN EN İYİ SAKATAT YEMEKLERİ

  5. 1. KELLE PAÇA - İRAN

    1. KELLE PAÇA - İRAN

  6. 2. ANTICUCHOS DE CORAZON - PERU

    2. ANTICUCHOS DE CORAZON - PERU

  7. 3. KOKOREÇ - TÜRKİYE

    3. KOKOREÇ - TÜRKİYE

  8. 4. GYUTAN - JAPONYA

    4. GYUTAN - JAPONYA

  9. 5. KOKORETSİ - YUNANİSTAN

    5. KOKORETSİ - YUNANİSTAN

  10. 6. DROB PO SELSKİ - BULGARİSTAN

    6. DROB PO SELSKİ - BULGARİSTAN

  11. 7. MOLLEJA - ARJANTİN

    7. MOLLEJA - ARJANTİN

  12. 8. KEBDA ESKANDARANİ - MISIR

    8. KEBDA ESKANDARANİ - MISIR

  13. 9. SEOLLEONGTANG - GÜNEY KORE

    9. SEOLLEONGTANG - GÜNEY KORE

  14. 10. TACOS DE LENGUA - MEKSİKA

    10. TACOS DE LENGUA - MEKSİKA

  15. 11. CİĞER KEBAP - TÜRKİYE

    11. CİĞER KEBAP - TÜRKİYE

  16. 17. KELLE PAÇA ÇORBASI - TÜRKİYE

    17. KELLE PAÇA ÇORBASI - TÜRKİYE

  17. 82. İŞKEMBE ÇORBASI - TÜRKİYE

    82. İŞKEMBE ÇORBASI - TÜRKİYE

14 Haziran 2025