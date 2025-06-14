Sakatatta Dünyanın İyileri!
4 lezzet damga vurdu
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Taste Atlas "Dünyanın En İyi 100 Sakatat Yemeği"ni sıraladı. Türkiye, birbirinden çeşitli sakatat tabağıyla listeye damga vurdu.
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Kesilen hayvanın organlarına sakatat adı verilir ve sakatat, birçok ülkenin yemek kültüründe yer bulur.
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İşte, dünya genelindeki en iyi sakatat yemekleri ve Türkiye'den listeye giren tatlar...
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DÜNYANIN EN İYİ SAKATAT YEMEKLERİ
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1. KELLE PAÇA - İRAN
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2. ANTICUCHOS DE CORAZON - PERU
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3. KOKOREÇ - TÜRKİYE
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4. GYUTAN - JAPONYA
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5. KOKORETSİ - YUNANİSTAN
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6. DROB PO SELSKİ - BULGARİSTAN
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7. MOLLEJA - ARJANTİN
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8. KEBDA ESKANDARANİ - MISIR
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9. SEOLLEONGTANG - GÜNEY KORE
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10. TACOS DE LENGUA - MEKSİKA
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11. CİĞER KEBAP - TÜRKİYE
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17. KELLE PAÇA ÇORBASI - TÜRKİYE
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82. İŞKEMBE ÇORBASI - TÜRKİYE
14 Haziran 2025