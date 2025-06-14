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Sibel Can'a Müjdeli Haber!

Babaanne oluyor

  1. Ünlü şarkıcının oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Bodrum'da Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.

    Ünlü şarkıcının oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Bodrum'da Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.

  2. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan çift, bebek beklediklerini duyurdu.

    Gözlerden uzak bir hayat yaşayan çift, bebek beklediklerini duyurdu.

  3. Sibel Can, torun haberiyle büyük bir sevinç yaşadı.

    Sibel Can, torun haberiyle büyük bir sevinç yaşadı.

  4. Ünlü şarkıcının Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan, müjdeli haberi annesiyle paylaştı.

    Ünlü şarkıcının Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan, müjdeli haberi annesiyle paylaştı.

  5. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

    Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

  6. Çok heyecanlı olduğunu belirten Sibel Can, kız torun sahibi olacak.

    Çok heyecanlı olduğunu belirten Sibel Can, kız torun sahibi olacak.

14 Haziran 2025