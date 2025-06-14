Sibel Can'a Müjdeli Haber!
Babaanne oluyor
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Ünlü şarkıcının oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Bodrum'da Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.
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Gözlerden uzak bir hayat yaşayan çift, bebek beklediklerini duyurdu.
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Sibel Can, torun haberiyle büyük bir sevinç yaşadı.
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Ünlü şarkıcının Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan, müjdeli haberi annesiyle paylaştı.
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Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.
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Çok heyecanlı olduğunu belirten Sibel Can, kız torun sahibi olacak.
14 Haziran 2025