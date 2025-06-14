Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı

İran, İsrail'in Hayfa Rafinerisini vurdu
İran, İsrail'in Hayfa Rafinerisini vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada

Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Beynine üç kez pıhtı atmıştı!

  1. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendiren Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Beynine üçüncü kez pıhtı atan ve uzun süre yoğun bakımda kalan usta sanatçının tedavi sürecinde çok fazla kilo kaybettiği görüldü.

    Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendiren Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Beynine üçüncü kez pıhtı atan ve uzun süre yoğun bakımda kalan usta sanatçının tedavi sürecinde çok fazla kilo kaybettiği görüldü.

  2. "Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", ve "Yılanların Öcü" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla adını milyonlara duyuran usta oyuncu Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.

    "Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", ve "Yılanların Öcü" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla adını milyonlara duyuran usta oyuncu Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.

  3. Geçtiğimiz yıl beyin damarlarına pıhtı atması sonucu operasyon geçiren İnanır, mart ayında geçirdiği inme nedeniyle bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

    Geçtiğimiz yıl beyin damarlarına pıhtı atması sonucu operasyon geçiren İnanır, mart ayında geçirdiği inme nedeniyle bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

  4. Yaklaşık dört aylık kritik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır, iyileşme sürecinde akciğer enfeksiyonu geçirdi ve temmuz ayında yeniden tedavi altına alındı.

    Yaklaşık dört aylık kritik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır, iyileşme sürecinde akciğer enfeksiyonu geçirdi ve temmuz ayında yeniden tedavi altına alındı.

  5. Fizik tedavi süreci devam eden usta ismin sağlık durumu yakından takip edilirken son hali ortaya çıktı.

    Fizik tedavi süreci devam eden usta ismin sağlık durumu yakından takip edilirken son hali ortaya çıktı.

  6. Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan, Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Ünlü isimler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

    Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan, Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Ünlü isimler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

  7. Usta oyuncunun son görüntüsünde kilo kaybının belirgin şekilde arttığı görüldü. Kısa sürede çok fazla kilo veren İnanır'ın gülümsemesi ve moralinin yüksek olması hayranlarını sevindirdi.

    Usta oyuncunun son görüntüsünde kilo kaybının belirgin şekilde arttığı görüldü. Kısa sürede çok fazla kilo veren İnanır'ın gülümsemesi ve moralinin yüksek olması hayranlarını sevindirdi.

  8. İşte, Kadir İnanır'ın son hali...

    İşte, Kadir İnanır'ın son hali...

14 Haziran 2025