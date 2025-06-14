Usta oyuncunun son görüntüsünde kilo kaybının belirgin şekilde arttığı görüldü. Kısa sürede çok fazla kilo veren İnanır'ın gülümsemesi ve moralinin yüksek olması hayranlarını sevindirdi.

Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan, Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Ünlü isimler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Yaklaşık dört aylık kritik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır, iyileşme sürecinde akciğer enfeksiyonu geçirdi ve temmuz ayında yeniden tedavi altına alındı.

"Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", ve "Yılanların Öcü" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla adını milyonlara duyuran usta oyuncu Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.

Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendiren Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Beynine üçüncü kez pıhtı atan ve uzun süre yoğun bakımda kalan usta sanatçının tedavi sürecinde çok fazla kilo kaybettiği görüldü.

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