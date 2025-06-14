Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Beynine üç kez pıhtı atmıştı!
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Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendiren Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Beynine üçüncü kez pıhtı atan ve uzun süre yoğun bakımda kalan usta sanatçının tedavi sürecinde çok fazla kilo kaybettiği görüldü.
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"Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", ve "Yılanların Öcü" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla adını milyonlara duyuran usta oyuncu Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.
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Geçtiğimiz yıl beyin damarlarına pıhtı atması sonucu operasyon geçiren İnanır, mart ayında geçirdiği inme nedeniyle bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.
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Yaklaşık dört aylık kritik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır, iyileşme sürecinde akciğer enfeksiyonu geçirdi ve temmuz ayında yeniden tedavi altına alındı.
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Fizik tedavi süreci devam eden usta ismin sağlık durumu yakından takip edilirken son hali ortaya çıktı.
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Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan, Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Ünlü isimler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Usta oyuncunun son görüntüsünde kilo kaybının belirgin şekilde arttığı görüldü. Kısa sürede çok fazla kilo veren İnanır'ın gülümsemesi ve moralinin yüksek olması hayranlarını sevindirdi.
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İşte, Kadir İnanır'ın son hali...