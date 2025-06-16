Oğullarının Yüzünü İlk Kez Gösterdi
minik oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
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Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.
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OĞULLARINA KAVUŞTULAR Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 31 Mart'ta ilk kez anne baba oldu. İkili, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.
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Şimdilerde oğluyla ilgilenen Pınar Deniz, Babalar Günü için yaptığı paylaşımda minik oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
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Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve minik oğlunun birlikte verdikleri pozları takipçileriyle paylaştı.
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"İYİ Kİ BABAMIZ" 31 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına ?İyi ki babamız. Çok" notunu düştü.
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İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kaan Yıldırım ile Fikret Hakan'ın pozlarına binlerce beğeni geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları minik Fikret Hakan'ı babasına benzetirken; bazıları da "Aynı annesi" gibi yorumlar yaptı.
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"ÇOK YÜKSEK HEYECANLAR" Öte yandan Kaan Yıldırım, doğum sonrası yaşadığı mutluluğu "Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" sözleriyle ifade etmişti.