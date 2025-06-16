Ünlü Oyuncu 48 Saatlik Gazze Nöbetinde!
Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürecek olan 'Gazze İçin Nöbete Davet' eylemine ünlü oyuncu Deniz Uğur da destek verdi.
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Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde 'Gazze İçin Nöbete Davet' eylemi başlatıldı.
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Eylemciler, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için 48 saat boyunca konsolosluk önünde nöbet tutacaklar.
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Konsolosluk'a giderek eyleme katılan oyuncu Deniz Uğur, "Mısır polisi otelleri basıp vatandaşlarımızı gözaltına alıyor! Mısır konsolosluğunun önündeyim. Burada protesto eden bir avuç insanız. Nasıl nefes olacağız Gazze?ye?" dedi.
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Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Deniz, takipçilerini de eyleme katılmaya davet etti.
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Ünlü oyuncu, "Mısır konsolosluğuna gelen vatandaşlarımızla sarıldık kucaklaştık, birlikte gözyaşı döktük. Hâlâ azız. Hâlâ bekliyoruz." dedi.
16 Haziran 2025