Ünlü Oyuncu 48 Saatlik Gazze Nöbetinde!

Konsolosluk'a giderek eyleme katılan oyuncu Deniz Uğur, "Mısır polisi otelleri basıp vatandaşlarımızı gözaltına alıyor! Mısır konsolosluğunun önündeyim. Burada protesto eden bir avuç insanız. Nasıl nefes olacağız Gazze?ye?" dedi.