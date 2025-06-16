"Öyle Yiğitlik Olmuyor"

TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak
Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak
Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu

"Öyle Yiğitlik Olmuyor"

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü

  1. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada kendisine gelen yorumlara ilişkin ateş püskürdü.

    Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada kendisine gelen yorumlara ilişkin ateş püskürdü.

  2. Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025'te vefat etmesinden sonra çocukları, miras kavgalarıyla gündeme gelmişti.

    Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025'te vefat etmesinden sonra çocukları, miras kavgalarıyla gündeme gelmişti.

  3. Usta sanatçının müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, sık sık akrabalarına yönelik eleştirel açıklamalarıyla gündeme geliyor.

    Usta sanatçının müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, sık sık akrabalarına yönelik eleştirel açıklamalarıyla gündeme geliyor.

  4. Geçtiğimiz haftalarda 3.kez anne olan genç kadın, hem bebeğin hem de kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda 3.kez anne olan genç kadın, hem bebeğin hem de kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

  5. Tayfur, Instagram hesabından yayınladığı videoda gizli hesaptan kendisine sürekli olumsuz yorum yapanlara olan öfkesini dile getirdi.

    Tayfur, Instagram hesabından yayınladığı videoda gizli hesaptan kendisine sürekli olumsuz yorum yapanlara olan öfkesini dile getirdi.

  6. Tayfur, "Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın.

    Tayfur, "Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın.

  7. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin."

    Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin."

16 Haziran 2025