"Öyle Yiğitlik Olmuyor"
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada kendisine gelen yorumlara ilişkin ateş püskürdü.
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Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025'te vefat etmesinden sonra çocukları, miras kavgalarıyla gündeme gelmişti.
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Usta sanatçının müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, sık sık akrabalarına yönelik eleştirel açıklamalarıyla gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz haftalarda 3.kez anne olan genç kadın, hem bebeğin hem de kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
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Tayfur, Instagram hesabından yayınladığı videoda gizli hesaptan kendisine sürekli olumsuz yorum yapanlara olan öfkesini dile getirdi.
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Tayfur, "Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın.
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Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin."