Fahriye Evcen'den Londra Pozları
Ailesiyle Londra'ya giren ünlü oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
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Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'ya giden Fahriye Evcen sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
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2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan, 2023'te de Kerem'i dünyaya getiren ünlü oyuncu, Londra paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
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39 yaşındaki Evcen, paylaşımına "Güzel bir gün" notunu düştü.
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Londra sokaklarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, oğullarının fotoğraflarını da paylaştı.
17 Haziran 2025