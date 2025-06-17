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Doğuş'tan İğneleyici Paylaşım

Arada bir düşmüş rolü yapın da bakın!

  1. Ünlü şarkıcı Doğuş'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçileri tarafından ilgi odağı haline geldi. Kafa karıştıran imalı paylaşımda bulunan ünlü ismin, kime gönderme yaptığı merak konusu haline geldi.

    Ünlü şarkıcı Doğuş'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçileri tarafından ilgi odağı haline geldi. Kafa karıştıran imalı paylaşımda bulunan ünlü ismin, kime gönderme yaptığı merak konusu haline geldi.

  2. "Yalnızım", "Kıyamam", "İnsafsız" ve "Hadi Çiçeğim" gibi hit parçalarla bir dönemi etkisi altına alan ünlü şarkıcı Doğuş, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

    "Yalnızım", "Kıyamam", "İnsafsız" ve "Hadi Çiçeğim" gibi hit parçalarla bir dönemi etkisi altına alan ünlü şarkıcı Doğuş, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

  3. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti oluşturdu.

    Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti oluşturdu.

  4. "Arada bir düşmüş rolü yapın, dostlarınızı daha iyi tanırsınız" ifadelerini kullanan Doğuş, bazı isimleri hedef aldı.

    "Arada bir düşmüş rolü yapın, dostlarınızı daha iyi tanırsınız" ifadelerini kullanan Doğuş, bazı isimleri hedef aldı.

  5. Ünlü şarkıcının üstü kapalı bir şekilde kime gönderme yaptığı ise merak konusu haline geldi.

    Ünlü şarkıcının üstü kapalı bir şekilde kime gönderme yaptığı ise merak konusu haline geldi.

17 Haziran 2025