Doğuş'tan İğneleyici Paylaşım

"Yalnızım", "Kıyamam", "İnsafsız" ve "Hadi Çiçeğim" gibi hit parçalarla bir dönemi etkisi altına alan ünlü şarkıcı Doğuş, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.