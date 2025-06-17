Doğuş'tan İğneleyici Paylaşım
Arada bir düşmüş rolü yapın da bakın!
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Ünlü şarkıcı Doğuş'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçileri tarafından ilgi odağı haline geldi. Kafa karıştıran imalı paylaşımda bulunan ünlü ismin, kime gönderme yaptığı merak konusu haline geldi.
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"Yalnızım", "Kıyamam", "İnsafsız" ve "Hadi Çiçeğim" gibi hit parçalarla bir dönemi etkisi altına alan ünlü şarkıcı Doğuş, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.
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Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti oluşturdu.
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"Arada bir düşmüş rolü yapın, dostlarınızı daha iyi tanırsınız" ifadelerini kullanan Doğuş, bazı isimleri hedef aldı.
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Ünlü şarkıcının üstü kapalı bir şekilde kime gönderme yaptığı ise merak konusu haline geldi.