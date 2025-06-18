TOGG'un Sedanı Yollara Çıkıyor
Rakipleriyle kıyaslandığında fiyatı ne kadar olur?
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Türkiye?nin yerli ve milli otomobil markası TOGG, SUV modeli T10X?in ardından şimdi de sedan segmentine giriş yapıyor. 2025 yılı içerisinde yollara çıkması beklenen TOGG T10F, teknik özellikleriyle elektrikli otomobil pazarında ciddi bir rekabetin habercisi. Ancak resmi fiyat henüz açıklanmazken, piyasadaki benzer segmentteki modellerle karşılaştırıldığında T10F?in hangi fiyat bandında yer alacağı merak konusu.
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PERFORMANS VE TEKNOLOJİ T10F, 600 km?ye kadar menzil, 28 dakikada %20-%80 hızlı şarj süresi, 218 PS güç ve 7.2 saniyede 0-100 km/s hızlanma gibi teknik veriler sunuyor. Bu özellikler, aracı orta-üst sınıf elektrikli sedan segmentine konumlandırıyor.
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AUDI A6 SPORTBACK E-TRON Audi A6 e-tron modeli, yaklaşık 600 kilometrelik menzili ve 5.6 saniyelik hızlanma süresiyle öne çıkıyor. Ancak yüzde 60 ÖTV vergisiyle 5.6 milyon TL?yi aşan fiyat etiketi, bu modeli T10F?in neredeyse iki katı maliyete taşıyor. Üstelik şarj süreleri konusunda Audi?nin net bir üstünlüğü bulunmuyor.
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BYD HAN Çinli üretici BYD?nin Han modeli 521 kilometrelik menzili, 3.9 saniyede 0?dan 100?e çıkışı ve dört çeker sistemiyle teknik olarak daha sportif bir çizgide yer alıyor. Diğer otomobil markalarına göre daha az ÖTV vergisi uygulansa da 3.750.000 TL fiyat etiketiyle pazarda üst segmentte konumlanıyor. TOGG bu noktada hızlanma performansında geride kalsa da, menzil ve erişilebilir fiyat avantajıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilir.
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BMW i4 eDRIVE40 BMW i4 eDrive40, 491 ila 600 kilometre arasında değişen menzil aralığı ve 7.5 saniyede 0?dan 100 km/s?ye ulaşma süresiyle orta-üst sınıf elektrikli sedanlar arasında öne çıkıyor. Ancak bu modelin satış fiyatı 4.3 milyon TL seviyesinde. Buna karşılık TOGG T10F, yaklaşık 600 kilometre menzile ve 7.2 saniyelik hızlanma verisine sahip. Yani performans açısından neredeyse aynı sınıfta yer alıyor.
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MERCEDES EQS Mercedes EQS ise listenin en üstünde yer alıyor. 745 kilometrelik menzili ve 5.7 saniyelik hızlanma süresiyle segmentinin amiral gemisi konumunda. Ancak 7.6 milyon TL?yi aşan fiyatıyla geniş kitlelere ulaşması zor. TOGG T10F, EQS ile aynı ligde teknik olarak rekabet etmese de, yarı fiyatından bile az bir etiketle erişilebilirliği sayesinde güçlü bir alternatif oluşturabilir.
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T10F'İN MUHTEMEL FİYATI NE OLABİLİR? Teknik veriler ışığında bakıldığında TOGG T10F, performans ve menzil açısından BMW i4 ile oldukça yakın seyrediyor. Türkiye?de üretiliyor olması ve devlet destekli ÖTV avantajları sayesinde, T10F?in fiyatının diğer rakiplerine göre rekabetçi olacağı şimdiden öngörülüyor. Bu da onu, segmentindeki diğer modellerden belirgin biçimde daha ulaşılabilir kılabilir. TOGG?un açıklayacağı resmi fiyat etiketi, yerli tüketicinin elektrikli otomobile geçişinde belirleyici olabilir. T10F?in rekabetçi fiyatlandırması, yalnızca iç pazarı değil, ihracat hedeflerini de etkileyecek bir unsur olarak görülüyor.
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Togg?un ilk modeli T10X, C-SUV segmentinde 2025?in ilk beş ayında 14 binin üzerinde satış adedine ulaştı ve sınıfında liderliğe yerleşti. GÜNCEL FİYAT LİSTESİ TOGG T10X modeli satın almak isteyenler için üç farklı opsiyon sunuyor. T10X V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 ₺ V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 ₺ V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 ₺
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ÖTV'DE DEĞİŞİKLİK YOLDA Meclise sunulan yeni kanun teklifine göre, içten yanmalı motorlu araçlarda halen uygulanan yüzde 80?lik ÖTV oranı kalıcı hale getiriliyor. Mevcut dört basamaklı (yüzde 45-70 arası) ÖTV oranları ise kaldırılacak. Motor gücü ve silindir hacmine göre hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 80 ila 220 arasında değişecek. Elektrikli Araçlarda Yetki Cumhurbaşkanında: Elektrikli araçlarda ÖTV oranları menzil ve batarya kapasitesine göre farklılaştırılabilecek. Yetki Cumhurbaşkanına verilecek. TOGG'UN DURUMU Togg halen %10?luk dilimde yer alıyor ancak donanım eklendiğinde %40?a çıkabiliyor. Yeni düzenlemede Togg?un ÖTV?sinde değişiklik olup olmayacağı belirsiz.