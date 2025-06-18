Gamze Özçelik Aldığı Haberle Yıkıldı!
Kötü haberi böyle duyurdu
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Ünlü isim Gamze Özçelik, dünyanın görmezden geldiği Gazze'deki insanlık dramında, Umuda Koşanlar Derneği'yle birlikte ekmek dağıtarak yardım elini uzatıyordu.
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Ancak, Gazze'de her gün zor şartlarda ekmek dağıttıkları fırın önceki gün Katil İsrail'in hedefi oldu ve bombalandı.
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KÖTÜ HABERİ BÖYLE DUYURDU Duyar duymaz çok kötü olan Gamze Özçelik kötü haberi bu sözlerle duyurdu.
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"ÇARESİZİZ" "İsrail'in saldırıları sonucu ekmek fırınlarımızdan biri bombalandı. 3 kardeşimiz şehit düştü. Üzgünüz; bir o kadar da çaresiziz"
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18 Haziran 2025