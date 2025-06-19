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Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'den Set Pozları

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de başrol oynayan Burak Berkay Akgül, setten kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı.

  1. Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

    Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

  2. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, 28'inci bölümüyle sezon finali yapıyor.

    Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, 28'inci bölümüyle sezon finali yapıyor.

  3. Dizide Azize'nin kocası Devran Alaz'a hayat veren Burak Berkay Akgül de tüm bölümlerden kamera arkası fotoğraflarını paylaştı.

    Dizide Azize'nin kocası Devran Alaz'a hayat veren Burak Berkay Akgül de tüm bölümlerden kamera arkası fotoğraflarını paylaştı.

  4. Ünlü oyuncu, peş peşe paylaştığı karelere "Sahipsizler sezon finali bu akşam. Yıkılsın" notunu düştü.

    Ünlü oyuncu, peş peşe paylaştığı karelere "Sahipsizler sezon finali bu akşam. Yıkılsın" notunu düştü.

  5. Burak Berkay Akgül'ün rol arkadaşlarıyla pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Burak Berkay Akgül'ün rol arkadaşlarıyla pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

  6. "DEVRAN'LA ARAMDA BELİRGİN FARKLAR VAR" Öte yandan geçtiğimiz aylarda ntv.com.tr'ye röportaj veren Akgül, canlandırdığı karakterle benzemediğini şu sözlerle açıklamıştı: "Gerçek hayattaki Burak Berkay ile dizideki Devran arasında kesinlikle belirgin farklar var. Kişisel hayatımda daha sakin, içe dönük ve düşünceli bir yapıya sahipken, Devran?ı canlandırırken duyguların daha dışa vurumlu, zaman zaman ateşli ve patlayıcı yanını öne çıkarıyorum. Yine de her iki durumda da dürüstlük, samimiyet ve tutkuyu ön planda tutuyorum. Bu ortak değerler, karaktere hayat verirken aynı zamanda kendi yaşamımdaki gerçeklikleri de yansıtmama yardımcı oluyor."

    "DEVRAN'LA ARAMDA BELİRGİN FARKLAR VAR" Öte yandan geçtiğimiz aylarda ntv.com.tr'ye röportaj veren Akgül, canlandırdığı karakterle benzemediğini şu sözlerle açıklamıştı: "Gerçek hayattaki Burak Berkay ile dizideki Devran arasında kesinlikle belirgin farklar var. Kişisel hayatımda daha sakin, içe dönük ve düşünceli bir yapıya sahipken, Devran?ı canlandırırken duyguların daha dışa vurumlu, zaman zaman ateşli ve patlayıcı yanını öne çıkarıyorum. Yine de her iki durumda da dürüstlük, samimiyet ve tutkuyu ön planda tutuyorum. Bu ortak değerler, karaktere hayat verirken aynı zamanda kendi yaşamımdaki gerçeklikleri de yansıtmama yardımcı oluyor."

  7. BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? 24 Şubat 1997 İstanbul doğumlu olan Burak Berkay Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezun olmuştur. "Maria ile Mustafa" dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Akgül, sonrasında "Kahraman Babam", "Destan", "Safir" gibi birçok projede rol aldı. Ünlü oyuncu, son olarak "Ru" adlı internet dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. Ünlü isim, kendisi gibi oyuncu Özge Yağız ile aşk yaşıyor.

    BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? 24 Şubat 1997 İstanbul doğumlu olan Burak Berkay Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezun olmuştur. "Maria ile Mustafa" dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Akgül, sonrasında "Kahraman Babam", "Destan", "Safir" gibi birçok projede rol aldı. Ünlü oyuncu, son olarak "Ru" adlı internet dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. Ünlü isim, kendisi gibi oyuncu Özge Yağız ile aşk yaşıyor.

  8. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Sahipsizler, yeni sezonda da Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

    Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Sahipsizler, yeni sezonda da Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

19 Haziran 2025