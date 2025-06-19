Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'den Set Pozları

"DEVRAN'LA ARAMDA BELİRGİN FARKLAR VAR" Öte yandan geçtiğimiz aylarda ntv.com.tr'ye röportaj veren Akgül, canlandırdığı karakterle benzemediğini şu sözlerle açıklamıştı: "Gerçek hayattaki Burak Berkay ile dizideki Devran arasında kesinlikle belirgin farklar var. Kişisel hayatımda daha sakin, içe dönük ve düşünceli bir yapıya sahipken, Devran?ı canlandırırken duyguların daha dışa vurumlu, zaman zaman ateşli ve patlayıcı yanını öne çıkarıyorum. Yine de her iki durumda da dürüstlük, samimiyet ve tutkuyu ön planda tutuyorum. Bu ortak değerler, karaktere hayat verirken aynı zamanda kendi yaşamımdaki gerçeklikleri de yansıtmama yardımcı oluyor."