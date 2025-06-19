Sibel Turnagöl Yeni Mesleğiyle Gündemde!

Sibel Turnagöl'ün son haline sosyal medyada ise; 'Yaşlanmamış', 'Yıllar ona yaramış' 'Yıllara meydan okuyor', 'Hala çalışması takdir edilesi' gibi yorumlar yapılıyor.

OYUNCULUĞU GERİDE BIRAKTI Bir dönem Moda evi işleten Turnagöl?ün İstanbul Maslak?ta Atatürk Oto Sanayi Sitesi?nde ?Maslak Sofra? isimli bir lokanta işlettiği öğrenildi.

16 yaşında katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' unvanını kazanarak ünlenen Sibel Turnagöl oyunculuğu bırakarak bambaşka bir mesleğe adım attı.

2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl uzun zamandır gözlerden uzakta sakin bir yaşam sürüyor.

Yeşilçam?ın unutulmaz ismi Sibel Turnagöl?ün yeni mesleği herkesi şaşırttı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu bakın şimdi ne yapıyor.

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