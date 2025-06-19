Sibel Turnagöl Yeni Mesleğiyle Gündemde!
Son hali merak konusu oldu
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Yeşilçam?ın unutulmaz ismi Sibel Turnagöl?ün yeni mesleği herkesi şaşırttı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu bakın şimdi ne yapıyor.
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2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl uzun zamandır gözlerden uzakta sakin bir yaşam sürüyor.
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16 yaşında katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' unvanını kazanarak ünlenen Sibel Turnagöl oyunculuğu bırakarak bambaşka bir mesleğe adım attı.
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OYUNCULUĞU GERİDE BIRAKTI Bir dönem Moda evi işleten Turnagöl?ün İstanbul Maslak?ta Atatürk Oto Sanayi Sitesi?nde ?Maslak Sofra? isimli bir lokanta işlettiği öğrenildi.
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Ortaya çıkan fotoğraflarda 80?li yıllara güzelliğiyle damga vuran Turnagöl?ün servisi elleriye yaptığı görüldü.
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Sibel Turnagöl'ün son haline sosyal medyada ise; 'Yaşlanmamış', 'Yıllar ona yaramış' 'Yıllara meydan okuyor', 'Hala çalışması takdir edilesi' gibi yorumlar yapılıyor.