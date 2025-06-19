Antioksidan Kralı Bakın Nelere İyi Geliyor!

BU UYARILARA DİKKAT! Vişne her ne kadar sağlıklı ve besleyici bir meyve olsa da kontrolsüz bir şekilde tüketmek doğru değildir. Özellikle diyabet hastaları ve kronik böbrek hastaları vişne tüketirken dikkatli olmalıdır. Öte yandan vişne aşırı tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilir.