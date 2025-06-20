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Dışarıda Sipariş Etmemeniz Gereken 4 Besin

Gıda zehirlenmesine yol açabilir

  1. ABD'de görev yapan Dr. Christine Adaeze Nwoha, dışarıda yemek yerken asla tüketmediği dört yüksek riskli gıdayı açıkladı. Dr. Nwoha, lüks olarak görülen bazı yiyeceklerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği uyarısında bulundu. DailyMail'de yer alan habere göre; E.coli, salmonella ve norovirüs gibi bakteriler her yıl dünya genelinde 420 binden fazla insanın ölümüne neden olurken, İngiltere?de yalnızca 2023 yılında yaklaşık 2,4 milyon kişi gıda kaynaklı hastalık geçirdi. Uzmanlara göre, hayvansal ürünler ve çiğ sebzeler bu riskin en yüksek olduğu gıdaların başında geliyor.

    ABD'de görev yapan Dr. Christine Adaeze Nwoha, dışarıda yemek yerken asla tüketmediği dört yüksek riskli gıdayı açıkladı. Dr. Nwoha, lüks olarak görülen bazı yiyeceklerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği uyarısında bulundu. DailyMail'de yer alan habere göre; E.coli, salmonella ve norovirüs gibi bakteriler her yıl dünya genelinde 420 binden fazla insanın ölümüne neden olurken, İngiltere?de yalnızca 2023 yılında yaklaşık 2,4 milyon kişi gıda kaynaklı hastalık geçirdi. Uzmanlara göre, hayvansal ürünler ve çiğ sebzeler bu riskin en yüksek olduğu gıdaların başında geliyor.

  2. Instagram?da paylaştığı ve yarım milyondan fazla görüntülenen videosunda Dr. Nwoha; limon ve misket limonu dilimleri, deniz ürünleri, buz küpleri ve az pişmiş etin, hijyen eksikliği nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi. Nwoha?ya göre, restoranlarda içeceklerin içine eklenen narenciye dilimleri genellikle hijyenik olmayan koşullarda hazırlanıyor. ?Bu meyveler bazen yere düşüp tekmeleniyor, çöpe atılıp sonra yeniden kullanılıyor,? diyen doktor, buz makinelerinin de çoğunlukla yeterince temizlenmediğini vurguladı. Bakterilerin donma sırasında bile hayatta kalabileceğine dikkat çeken uzman, ellerini yıkamayan personelin buzlara temas etmesiyle kontaminasyon riskinin arttığını belirtti.

    Instagram?da paylaştığı ve yarım milyondan fazla görüntülenen videosunda Dr. Nwoha; limon ve misket limonu dilimleri, deniz ürünleri, buz küpleri ve az pişmiş etin, hijyen eksikliği nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi. Nwoha?ya göre, restoranlarda içeceklerin içine eklenen narenciye dilimleri genellikle hijyenik olmayan koşullarda hazırlanıyor. ?Bu meyveler bazen yere düşüp tekmeleniyor, çöpe atılıp sonra yeniden kullanılıyor,? diyen doktor, buz makinelerinin de çoğunlukla yeterince temizlenmediğini vurguladı. Bakterilerin donma sırasında bile hayatta kalabileceğine dikkat çeken uzman, ellerini yıkamayan personelin buzlara temas etmesiyle kontaminasyon riskinin arttığını belirtti.

  3. AZ PİŞMİŞ ET VE ÇİĞ İSTİRİDYEYE DİKKAT! Dr. Nwoha, dışarıda asla az pişmiş et tüketmediğini söylüyor. Biftek dış yüzeyinden pişirildiği için bakteriler öldürülebilirken, kıyma kullanılan burgerlerde mikroplar ete tamamen yayılmış olabiliyor. ?Eğer burger az pişmişse, içinde hâlâ canlı bakteri olabilir,? diyen Nwoha, bu durumun ciddi hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Çiğ istiridye ise listenin en tehlikeli kalemlerinden biri. Arkadaşının kirli istiridye nedeniyle aylarca hastanede kaldığını söyleyen Nwoha, bu gıdanın Vibrio vulnificus adlı ölümcül bir bakteriyi barındırabileceğini hatırlatıyor. Bu bakteri özellikle bağışıklığı zayıf kişilerde sepsis ve ölüme kadar giden komplikasyonlara neden olabiliyor.

    AZ PİŞMİŞ ET VE ÇİĞ İSTİRİDYEYE DİKKAT! Dr. Nwoha, dışarıda asla az pişmiş et tüketmediğini söylüyor. Biftek dış yüzeyinden pişirildiği için bakteriler öldürülebilirken, kıyma kullanılan burgerlerde mikroplar ete tamamen yayılmış olabiliyor. ?Eğer burger az pişmişse, içinde hâlâ canlı bakteri olabilir,? diyen Nwoha, bu durumun ciddi hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Çiğ istiridye ise listenin en tehlikeli kalemlerinden biri. Arkadaşının kirli istiridye nedeniyle aylarca hastanede kaldığını söyleyen Nwoha, bu gıdanın Vibrio vulnificus adlı ölümcül bir bakteriyi barındırabileceğini hatırlatıyor. Bu bakteri özellikle bağışıklığı zayıf kişilerde sepsis ve ölüme kadar giden komplikasyonlara neden olabiliyor.

  4. Norovirüs, ensefalit ve menenjit gibi ciddi enfeksiyonlara da yol açabilen istiridyenin sağlıklı bireyler için bile riskli olduğunun altını çizen uzman, özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanların bu gıdadan uzak durması gerektiğini belirtti.

    Norovirüs, ensefalit ve menenjit gibi ciddi enfeksiyonlara da yol açabilen istiridyenin sağlıklı bireyler için bile riskli olduğunun altını çizen uzman, özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanların bu gıdadan uzak durması gerektiğini belirtti.

  5. Dr. Nwoha?nın açıklamaları, İngiltere?de kolon kanserine yol açtığı düşünülen yeni bir E.coli türünün yayılmasıyla ilgili endişelerin arttığı bir döneme denk geliyor. Son yedi yılda, ?STEC? adı verilen bu ölümcül türün vakaları neredeyse 10 kat arttı.

    Dr. Nwoha?nın açıklamaları, İngiltere?de kolon kanserine yol açtığı düşünülen yeni bir E.coli türünün yayılmasıyla ilgili endişelerin arttığı bir döneme denk geliyor. Son yedi yılda, ?STEC? adı verilen bu ölümcül türün vakaları neredeyse 10 kat arttı.

  6. Bilim insanları, bu türün ürettiği ?kolibaktin? adlı toksinin, 40 yaş altı kişilerde artan bağırsak kanseri vakalarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de 280'den fazla kişinin hayatını kaybettiği STEC salgınının, kirli salata yaprakları içeren hazır sandviçlerle bağlantılı olduğu açıklanmıştı.

    Bilim insanları, bu türün ürettiği ?kolibaktin? adlı toksinin, 40 yaş altı kişilerde artan bağırsak kanseri vakalarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de 280'den fazla kişinin hayatını kaybettiği STEC salgınının, kirli salata yaprakları içeren hazır sandviçlerle bağlantılı olduğu açıklanmıştı.

20 Haziran 2025