"Bir Gençlik Hikayemiz Var"

MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
24 İlin Başsavcısı Değişti!
24 İlin Başsavcısı Değişti!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye

"Bir Gençlik Hikayemiz Var"

Demet Akalın'dan nostaljik kare

  1. Şarkıcı Alişan bugün 49 yaşına bastı. Ünlü ismin doğum gününde Demet Akalın paylaşım yaptı.

    Şarkıcı Alişan bugün 49 yaşına bastı. Ünlü ismin doğum gününde Demet Akalın paylaşım yaptı.

  2. "BİR GENÇLİK HİKAYEMİZ VAR" Demet Akalın sosyal medya hesabında "Yeni yaşında hep gül kankim, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki dostum, sırdaşım, kardeşimsin." notuyla paylaşım yaptı. Akalın daha sonra Alişan ile yıllar önce çekilen karesini ise "Bir gençlik hikayemiz var be. İyi ki doğdun." notuyla paylaştı.

    "BİR GENÇLİK HİKAYEMİZ VAR" Demet Akalın sosyal medya hesabında "Yeni yaşında hep gül kankim, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki dostum, sırdaşım, kardeşimsin." notuyla paylaşım yaptı. Akalın daha sonra Alişan ile yıllar önce çekilen karesini ise "Bir gençlik hikayemiz var be. İyi ki doğdun." notuyla paylaştı.

  3. Alişan'ın eşi Buse Varol ise "Canım kocacım, yol arkadaşım iyi ki doğdun. Çocuklarımızla kutlayacağımız sağlıklı yaşların olsun. Kalbindeki merhameti, sevgiyi hak edecek insanlarla, dostlarla beraber olmanı diliyorum yeni yaşında. Seni çok seviyorum, fazla söze gerek yok, iyi ki sen." notuyla romantik bir paylaşımda bulundu.

    Alişan'ın eşi Buse Varol ise "Canım kocacım, yol arkadaşım iyi ki doğdun. Çocuklarımızla kutlayacağımız sağlıklı yaşların olsun. Kalbindeki merhameti, sevgiyi hak edecek insanlarla, dostlarla beraber olmanı diliyorum yeni yaşında. Seni çok seviyorum, fazla söze gerek yok, iyi ki sen." notuyla romantik bir paylaşımda bulundu.

  4. Varol, Alişan'ın doğum günü pastasını paylaşmayı ihmal etmedi. Pastadaki detaylar ise dikkatlerden kaçmadı.

    Varol, Alişan'ın doğum günü pastasını paylaşmayı ihmal etmedi. Pastadaki detaylar ise dikkatlerden kaçmadı.

  5. Alişan ile oyuncu Buse Varol, Dostlar Mahallesi adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

    Alişan ile oyuncu Buse Varol, Dostlar Mahallesi adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

  6. Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

    Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

20 Haziran 2025