"BİR GENÇLİK HİKAYEMİZ VAR" Demet Akalın sosyal medya hesabında "Yeni yaşında hep gül kankim, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki dostum, sırdaşım, kardeşimsin." notuyla paylaşım yaptı. Akalın daha sonra Alişan ile yıllar önce çekilen karesini ise "Bir gençlik hikayemiz var be. İyi ki doğdun." notuyla paylaştı.