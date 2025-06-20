"Bir Gençlik Hikayemiz Var"
Demet Akalın'dan nostaljik kare
-
Şarkıcı Alişan bugün 49 yaşına bastı. Ünlü ismin doğum gününde Demet Akalın paylaşım yaptı.
-
"BİR GENÇLİK HİKAYEMİZ VAR" Demet Akalın sosyal medya hesabında "Yeni yaşında hep gül kankim, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki dostum, sırdaşım, kardeşimsin." notuyla paylaşım yaptı. Akalın daha sonra Alişan ile yıllar önce çekilen karesini ise "Bir gençlik hikayemiz var be. İyi ki doğdun." notuyla paylaştı.
-
Alişan'ın eşi Buse Varol ise "Canım kocacım, yol arkadaşım iyi ki doğdun. Çocuklarımızla kutlayacağımız sağlıklı yaşların olsun. Kalbindeki merhameti, sevgiyi hak edecek insanlarla, dostlarla beraber olmanı diliyorum yeni yaşında. Seni çok seviyorum, fazla söze gerek yok, iyi ki sen." notuyla romantik bir paylaşımda bulundu.
-
Varol, Alişan'ın doğum günü pastasını paylaşmayı ihmal etmedi. Pastadaki detaylar ise dikkatlerden kaçmadı.
-
Alişan ile oyuncu Buse Varol, Dostlar Mahallesi adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.
-
Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.