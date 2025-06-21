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Tüketmeyi Bırakın, Kalp Krizi Nedeni

İşte kalbini korumanız için uzak durmanız gereken 4 şey.

  1. Kalp hastalıkları dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biri. Sadece 2023 yılında, kardiyovasküler hastalıklar (KVD'ler) küresel çapta 17,9 milyon ölümden sorumluydu.

    Kalp hastalıkları dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biri. Sadece 2023 yılında, kardiyovasküler hastalıklar (KVD'ler) küresel çapta 17,9 milyon ölümden sorumluydu.

  2. Kalbi iyi durumda tutmak genel sağlık ve zindelik için çok önemlidir. Instagram'da bir milyondan fazla takipçisi olan kardiyovasküler cerrah Dr. Jeremy London, kalp sağlığını korumak için kaçındığı dört şeyi özetledi.

    Kalbi iyi durumda tutmak genel sağlık ve zindelik için çok önemlidir. Instagram'da bir milyondan fazla takipçisi olan kardiyovasküler cerrah Dr. Jeremy London, kalp sağlığını korumak için kaçındığı dört şeyi özetledi.

  3. SİGARA Dr. London sigaradan uzak duruyor. Sigaranın genel sağlık, özellikle kalp için en kötü alışkanlık olduğunu vurguluyor. "Akciğerlerinizi yok eder, akciğer kanserine, yüksek kardiyovasküler risklere, kalp krizlerine ve felçlere neden olur," diye uyarıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, sigara içmek kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerin yaklaşık 4'te 1'ine katkıda bulunuyor. Sigara içmek kan basıncını, kalp atış hızını ve kan pıhtısı olasılığını yükseltir ve bunların hepsi kalp krizi, felç ve diğer kalp sorunlarına yol açabilir.

    SİGARA Dr. London sigaradan uzak duruyor. Sigaranın genel sağlık, özellikle kalp için en kötü alışkanlık olduğunu vurguluyor. "Akciğerlerinizi yok eder, akciğer kanserine, yüksek kardiyovasküler risklere, kalp krizlerine ve felçlere neden olur," diye uyarıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, sigara içmek kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerin yaklaşık 4'te 1'ine katkıda bulunuyor. Sigara içmek kan basıncını, kalp atış hızını ve kan pıhtısı olasılığını yükseltir ve bunların hepsi kalp krizi, felç ve diğer kalp sorunlarına yol açabilir.

  4. ALKOL Sağlıklı bir kalbe sahip olmak istiyorsanız, alkolden uzak durun. Kalp cerrahı alkol tüketiminden kaçınıyor. "Size bunu söylemekten nefret ediyorum. Alkol vücudunuzdaki her hücre için toksiktir. Vücudunuz, kurallarınız, kendiniz karar verirsiniz. Benim için, alkolü hayatımdan çıkarmak muhtemelen bir yetişkin olarak verdiğim en dönüştürücü kararlardan biriydi," dedi doktor Instagram'da paylaşılan bir videoda. WHO, hiçbir alkol tüketim seviyesinin güvenli olmadığını doğruladı. Risk ilk damladan itibaren başlar. Ne kadar içtiğiniz önemli değil; içen kişinin sağlığı için risk, herhangi bir alkollü içeceğin ilk damlasından itibaren başlar. Yani, kalbinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız alkolü bırakın.

    ALKOL Sağlıklı bir kalbe sahip olmak istiyorsanız, alkolden uzak durun. Kalp cerrahı alkol tüketiminden kaçınıyor. "Size bunu söylemekten nefret ediyorum. Alkol vücudunuzdaki her hücre için toksiktir. Vücudunuz, kurallarınız, kendiniz karar verirsiniz. Benim için, alkolü hayatımdan çıkarmak muhtemelen bir yetişkin olarak verdiğim en dönüştürücü kararlardan biriydi," dedi doktor Instagram'da paylaşılan bir videoda. WHO, hiçbir alkol tüketim seviyesinin güvenli olmadığını doğruladı. Risk ilk damladan itibaren başlar. Ne kadar içtiğiniz önemli değil; içen kişinin sağlığı için risk, herhangi bir alkollü içeceğin ilk damlasından itibaren başlar. Yani, kalbinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız alkolü bırakın.

  5. GAZLI İÇECEKLER Eğer gazlı içeceklerin veya şekerli içeceklerin size iyi geldiğini düşünüyorsanız, bunun böyle olmadığını anlayın. Dr. London, gazlı içeceklere "sıvı ölüm" diyor. Yüksek şeker içerikleri ve besin değerlerinin eksikliği onları tehlikeli hale getiriyor. Giderek artan çalışmalar, bu içeceklerin obeziteye, diyabet ve kalp hastalığına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Düzenli tüketim, kardiyovasküler olay riskini artırıyor."

    GAZLI İÇECEKLER Eğer gazlı içeceklerin veya şekerli içeceklerin size iyi geldiğini düşünüyorsanız, bunun böyle olmadığını anlayın. Dr. London, gazlı içeceklere "sıvı ölüm" diyor. Yüksek şeker içerikleri ve besin değerlerinin eksikliği onları tehlikeli hale getiriyor. Giderek artan çalışmalar, bu içeceklerin obeziteye, diyabet ve kalp hastalığına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Düzenli tüketim, kardiyovasküler olay riskini artırıyor."

  6. RAFİNE UNLAR Dr. London, rafine unlardan yapılmış ekmek ve makarnaların tüketilmemesini tavsiye ediyor. "Kilo kontrolünün yüzde sekseni diyet, yüzde yirmisi egzersizdir" diyor.

    RAFİNE UNLAR Dr. London, rafine unlardan yapılmış ekmek ve makarnaların tüketilmemesini tavsiye ediyor. "Kilo kontrolünün yüzde sekseni diyet, yüzde yirmisi egzersizdir" diyor.

  7. Kilo ve kalp sağlığını yönetmede diyet seçimlerinin fiziksel aktiviteden daha önemli olduğunu vurguladı. Rafine karbonhidratlar kan şekerini yükseltebilir ve kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan obeziteye katkıda bulunabilir. Bunun yerine, kan şekerini dengelemek ve kardiyovasküler sağlığı artırmak için tam ve işlenmemiş gıdalar yemeyi öneriyor. Uyarı: Bu makalede yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye teşkil etmez.

    Kilo ve kalp sağlığını yönetmede diyet seçimlerinin fiziksel aktiviteden daha önemli olduğunu vurguladı. Rafine karbonhidratlar kan şekerini yükseltebilir ve kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan obeziteye katkıda bulunabilir. Bunun yerine, kan şekerini dengelemek ve kardiyovasküler sağlığı artırmak için tam ve işlenmemiş gıdalar yemeyi öneriyor. Uyarı: Bu makalede yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye teşkil etmez.

21 Haziran 2025