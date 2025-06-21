Tüketmeyi Bırakın, Kalp Krizi Nedeni

ALKOL Sağlıklı bir kalbe sahip olmak istiyorsanız, alkolden uzak durun. Kalp cerrahı alkol tüketiminden kaçınıyor. "Size bunu söylemekten nefret ediyorum. Alkol vücudunuzdaki her hücre için toksiktir. Vücudunuz, kurallarınız, kendiniz karar verirsiniz. Benim için, alkolü hayatımdan çıkarmak muhtemelen bir yetişkin olarak verdiğim en dönüştürücü kararlardan biriydi," dedi doktor Instagram'da paylaşılan bir videoda. WHO, hiçbir alkol tüketim seviyesinin güvenli olmadığını doğruladı. Risk ilk damladan itibaren başlar. Ne kadar içtiğiniz önemli değil; içen kişinin sağlığı için risk, herhangi bir alkollü içeceğin ilk damlasından itibaren başlar. Yani, kalbinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız alkolü bırakın.