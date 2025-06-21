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Kızılcık Şerbeti'ne Veda Edecek Oyuncular Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti'nden hangi oyuncular ayrılacak?

  1. Kızılcık Şerbeti?ne veda edecek isimler belli oldu. İlk gelen bilgiler dört oyuncunun ayrılacağı yönündeydi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin Gökhan?ı Hasan Emre Avcı, Leman?ı Sevim Erdoğan, Kayhan?ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk?u Erol Erarslan ekibe veda edecek.

    Kızılcık Şerbeti?ne veda edecek isimler belli oldu. İlk gelen bilgiler dört oyuncunun ayrılacağı yönündeydi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin Gökhan?ı Hasan Emre Avcı, Leman?ı Sevim Erdoğan, Kayhan?ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk?u Erol Erarslan ekibe veda edecek.

  2. KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNAL ÖZETİ Işıl?ın şansı yaver gitmiş, Koray?la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray?ın ağzını kapatır. Sönmez ve Kıvılcım?ın, Ömer?in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.

    KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNAL ÖZETİ Işıl?ın şansı yaver gitmiş, Koray?la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray?ın ağzını kapatır. Sönmez ve Kıvılcım?ın, Ömer?in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.

  3. Ünal evde ise Abdullah?ın, Nilay?a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa?nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır. Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz?ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema?ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Nursema?nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema?ya kıyamaz.

    Ünal evde ise Abdullah?ın, Nilay?a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa?nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır. Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz?ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema?ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Nursema?nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema?ya kıyamaz.

  4. Işıl ve Koray?ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa?nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

    Işıl ve Koray?ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa?nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

21 Haziran 2025