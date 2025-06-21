'En Büyük Acım Buydu Düşündükçe Ağlarım!'

"ÇOK ŞEY YAŞADIM BU HAYATTA" Öyle ki "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" isimli bir kitap kaleme alan usta sanatçı, hayatının bilinmeyenlerini de ilk kez sevenleriyle bu şekilde paylaşmayı tercih etmişti. "Öyle çok şey yaşadım ki hayatta; hepsini olmasa da bir kısmını anlatayım, sadece bana kalmasın dedim. Halkıma bir şey bırakmak istedim. Söz uçar, yazı kalır. Benim kahramanım Türk halkıdır." diyerek yaşamını anlatan Arkın'ın kitabındaki bir detay yıllar sonra dikkat çekti.