'En Büyük Acım Buydu Düşündükçe Ağlarım!'
Cüneyt Arkın ölmeden önce anlatmış
-
28 Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybeden Türk sinemasının nadide sanatçılarından Cüneyt Arkın'ın vefatından kısa bir süre önce hayatına dair paylaştığı detaylar gündem oldu. Yaşadığı en büyük acılardan birini kitabında anlatan Arkın'ın sözleri yüreklere dokundu.
-
"Battal Gazi", "Kara Murat" ve "Köroğlu" gibi yapımlarla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğarken usta sanatçı, hem başarılı kariyeri hem de örnek karakteriyle sevgi ve özlemle anılıyor.
-
"BENİM KAHRAMANIM TÜRK HALKIDIR" DERDİ Türk sinemasının en özgün aktörlerinden biri olan ve bir 'kahraman' olarak anılan usta sanatçı, kendisini "kahraman" yapan Türk halkı hakkında "Onlar olmasa ben kimdim ki? Bana şu dediler: 'Sen Malkoçoğlu'sun. Tam bir kahraman.' Kahraman nedir biliyor musunuz?
-
Evine alın teriyle ekmek götüren, ailesini doyuran her anne baba bir kahramandır. Bir diğer kahramanlık, çocuklara iyi eğitim vermektir." ifadelerini kullanmıştı.
-
"ÇOK ŞEY YAŞADIM BU HAYATTA" Öyle ki "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" isimli bir kitap kaleme alan usta sanatçı, hayatının bilinmeyenlerini de ilk kez sevenleriyle bu şekilde paylaşmayı tercih etmişti. "Öyle çok şey yaşadım ki hayatta; hepsini olmasa da bir kısmını anlatayım, sadece bana kalmasın dedim. Halkıma bir şey bırakmak istedim. Söz uçar, yazı kalır. Benim kahramanım Türk halkıdır." diyerek yaşamını anlatan Arkın'ın kitabındaki bir detay yıllar sonra dikkat çekti.
-
YAŞADIĞI EN BÜYÜK ACIYI PAYLAŞMIŞTI: PARASIZ AMA GURURLU GÖÇTÜLER! Yeşilçam'daki dostlarını özlemle anarken yaşadığı en büyük acıyı kitabında anlatan Arkın, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kim kaldı ki geriye? Şimdi öte dünyada belki Yeşilçam'ı yeniden kurmuşlardır da film çekmeye başlamışlardır. Burada yoklar! Çok acı değil mi? Düşününce çok ağlıyorum.
-
O yan roldeki güzel oyuncular, dostlarım; hepsi sersefil öldüler. Parasız ama gururlu göçtüler. Gidenlere de kızıyorum. 'Yahu niye bırakıyorsunuz beni?' diyorum."
-
"KARDEŞLERİM AÇLIKTAN SEFALETTEN ÖLDÜ" Yaşamının ilk yıllarında çok zorluklar çeken ve yoksullukla sınandığını dile getiren Arkın, şöyle konuşmuştu: "Açlıktan nefesimiz bile koktu. Çok çektik. Kardeşlerim açlıktan, sefaletten öldü. Benim yaşamam mucize. Aslan gibi gazi bir babam vardı.
-
Toprağı sıkıp suyunu çıkarırdı. Şartlar zordu, sefalet vardı ama sevgimiz büyüktü. Yoksulluğu mutsuzluk olarak görmezdik"