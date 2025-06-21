Eskiden Çöpe Atılıyordu Şimdi Kilosu 3 Bin TL
Protein açısından oldukça zengin olan ancak geçmiş yıllarda arıcılar tarafından değersiz görülüp çöpe atılan arı ekmeği, şuan gizli bir cevher niteliğinde.
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Sağlık için sayısız faydası bulunan ancak geçmiş yıllarda çöpe atılan arı ekmeği, şimdilerde hem bal üreticilerinin hem de vatandaşların yakın takibinde. Protein deposu olan arı ekmeğinin kilosu ise dudak uçuklatan fiyata satışa sunuluyor.
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Protein açısından oldukça zengin olan ancak geçmiş yıllarda arıcılar tarafından değersiz görülüp çöpe atılan arı ekmeği, şuan gizli bir cevher niteliğinde.
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Arıların çiçek ve bitkilerden topladığı polenleri kovanda kendi enzimleriyle fermente etmesiyle meydana gelen arı ekmeği, hem zengin içeriği hem de fiyatıyla dudak uçuklatıyor.
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Bir çay kaşığı arı ekmeğinin yaklaşık 1 kilogram ete eşdeğer miktarda protein barındırdığını aktaran bal üreticileri, arı ekmeğinin özellikle diyet yapan kişiler ve çocuklar için destekleyici bir gıda olduğuna dikkat çekiyor.
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KİLOSU 3 BİN TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok sağlık sorununa da şifa olan arı ekmeğinin kilosu 3 bin liradan satışa sunuluyor.
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"ARI EKMEĞİ OLMAZSA ARI OLMAZ" Arı ekmeğinin önemine vurgu yapan 25 yıllık arıcı Engin Ekinci, şöyle konuştu: "Son yıllarda yerli arıcılarımız da arı ekmeği üretmeye başladı. Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve tabiatın ham maddesidir.
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Arılar çiçekleri ve bitkilerin polenlerini kovanlarına bacaklarında getirerek kendi enzim ve salgılarını katarak bu yiyeceği üretiyorlar. İçerinde yaklaşık olarak 22-23 çeşit amino asit barındırıyor."
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"BİRÇOK FARKLI ÇİÇEKTEN OLUŞAN ÇOK ŞİFALI BİR BESİN" "Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip." diyerek sözlerini sürdüren Ekinci, "Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor. Arı ekmeğinin kilogram fiyatı 3 bin lira. Birkaç yıl önce arı ekmeğinin üretim yapılmıyordu bu çöp olarak atılıyordu.
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Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor. Diyet yapan insanlar için çocukların gelişimi için de önerilen şifa deposu bir besin. Birçok farklı çiçekten oluşan çok şifalı bir besin" şeklinde konuştu.