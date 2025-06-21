Eskiden Çöpe Atılıyordu Şimdi Kilosu 3 Bin TL

"BİRÇOK FARKLI ÇİÇEKTEN OLUŞAN ÇOK ŞİFALI BİR BESİN" "Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip." diyerek sözlerini sürdüren Ekinci, "Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor. Arı ekmeğinin kilogram fiyatı 3 bin lira. Birkaç yıl önce arı ekmeğinin üretim yapılmıyordu bu çöp olarak atılıyordu.