Cilt Kanserinin 7 Sinsi Belirtisi

Miss Parneet Gill, ?Açık tenli kişiler, çok sayıda beni olanlar, güneşe sık maruz kalanlar veya ailesinde melanoma öyküsü bulunanlar, yılda en az bir kez ben kontrolü yaptırmalı. Ben haritalama, olası sorunları erkenden fark etmemizi sağlıyor? ifadelerini kullandı.