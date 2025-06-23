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Cilt Kanserinin 7 Sinsi Belirtisi

Uzmanlar ''10 dakika bile tehlikeli'' diyor

  1. Cilt kanseri alanında uzmanlaşmış plastik cerrah Miss Parneet Gill, ben takibinin hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Gill, korunmasız şekilde sadece 10-15 dakika güneşe maruz kalmanın bile uzun vadede UV hasarına yol açabileceğinin altını çiziyor.

    Cilt kanseri alanında uzmanlaşmış plastik cerrah Miss Parneet Gill, ben takibinin hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Gill, korunmasız şekilde sadece 10-15 dakika güneşe maruz kalmanın bile uzun vadede UV hasarına yol açabileceğinin altını çiziyor.

  2. ERKEN TANI MÜMKÜN Erken teşhis, cilt kanserinde tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. Bu noktada Mole Mapping yöntemi öne çıkıyor. Bu teknikle benler fotoğraflanarak kaydediliyor ve zaman içindeki değişiklikler takip edilebiliyor. Dermoskopi gibi özel tekniklerle yapılan bu takip, özellikle melanoma gibi tehlikeli cilt kanserlerinin erken tespitinde kritik rol oynuyor.

    ERKEN TANI MÜMKÜN Erken teşhis, cilt kanserinde tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. Bu noktada Mole Mapping yöntemi öne çıkıyor. Bu teknikle benler fotoğraflanarak kaydediliyor ve zaman içindeki değişiklikler takip edilebiliyor. Dermoskopi gibi özel tekniklerle yapılan bu takip, özellikle melanoma gibi tehlikeli cilt kanserlerinin erken tespitinde kritik rol oynuyor.

  3. Miss Parneet Gill, ?Açık tenli kişiler, çok sayıda beni olanlar, güneşe sık maruz kalanlar veya ailesinde melanoma öyküsü bulunanlar, yılda en az bir kez ben kontrolü yaptırmalı. Ben haritalama, olası sorunları erkenden fark etmemizi sağlıyor? ifadelerini kullandı.

    Miss Parneet Gill, ?Açık tenli kişiler, çok sayıda beni olanlar, güneşe sık maruz kalanlar veya ailesinde melanoma öyküsü bulunanlar, yılda en az bir kez ben kontrolü yaptırmalı. Ben haritalama, olası sorunları erkenden fark etmemizi sağlıyor? ifadelerini kullandı.

  4. Uzmanlar, benin iki yarısı birbirine benzemiyorsa, kenarları düzensizse, birden fazla renk içeriyorsa, 6 mm?den büyükse, zamanla değişiklik gösteriyorsa, mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini belirtiyor. Bu semptomların yanı sıra kaşıntı ve kanama gibi diğer işaretlerin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

    Uzmanlar, benin iki yarısı birbirine benzemiyorsa, kenarları düzensizse, birden fazla renk içeriyorsa, 6 mm?den büyükse, zamanla değişiklik gösteriyorsa, mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini belirtiyor. Bu semptomların yanı sıra kaşıntı ve kanama gibi diğer işaretlerin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

23 Haziran 2025