Kızı Üniversiteden Mezun Oldu!
Müge Anlı?nın kızı Annesine benzerliği gündem oldu
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Müge Anlı'nın kameralardan uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu. Lidya Müge Akdağ'ın mezuniyet fotoğrafı ve annesine olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
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ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR Bir süredir gündüz kuşağı programlarının zirvesindeki isim haline gelen Müge Anlı, uzun yıllardır ekranlarda olmasına rağmen aile yaşantısını gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor.
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Programında adli vakaları işleyen ve birçok cinayet şüphelisini ağırlayan ünlü sunucu, bu kararı güvenlik tedbirleri kapsamında aldığını belirtmişti.
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KIZINI GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜ 1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile nikah masasına oturan Anlı, 2002 yılında dünyaya gelen kızı Lidya Müge'yi de bu nedenle gözlerden uzak büyütmüştü.
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TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞTI Ünlü sunucunun uzun yıllar kameralardan uzak tuttuğu ve görüntü paylaşımı yapmadığı kızı, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında ortaya çıkmıştı.
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HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU 23 yaşına gelen ve HukukFakültesini bitiren Lidya Müge Akdağ, bu kez de üniversite mezuniyetinde ortaya çıktı. Hukuk fakültesinden mezun olan Lidya Müge Akdağ'ın, mezuniyet töreninde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU Lidya'nın, zaman zaman gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla gündeme gelen annesine benzerliği de dikkat çekti.