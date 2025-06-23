Kızı Üniversiteden Mezun Oldu!

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU 23 yaşına gelen ve HukukFakültesini bitiren Lidya Müge Akdağ, bu kez de üniversite mezuniyetinde ortaya çıktı. Hukuk fakültesinden mezun olan Lidya Müge Akdağ'ın, mezuniyet töreninde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.