Mert Ramazan Demir, Tatilden Yeni Kareler Paylaştı
Birkaç ay önce bedelli askerlik için Hatay'a giden Mert Ramazan Demir, vatani görevini bitirdikten sonra tatile çıktı.
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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, final sonrası vatani görevini yerine getirmek için Hatay İskenderun'a gitti.
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Vatani görevini tamamladıktan sonra tatile çıkan ünlü oyuncu yurt dışına gitmeyi tercih etti.
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İngiltere'de yorgunluk atan Mert Ramazan Demir, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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27 yaşındaki ünlü oyuncunun tatil karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Mert Ramazan Demir, Melikşah Altuntaş'ın çektiği bu kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi.
24 Haziran 2025