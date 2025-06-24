Mert Ramazan Demir, Tatilden Yeni Kareler Paylaştı

Mert Ramazan Demir, Melikşah Altuntaş'ın çektiği bu kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, final sonrası vatani görevini yerine getirmek için Hatay İskenderun'a gitti.

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