Asgari Ücret Ek Zammında Son Durum

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM VAR MI? 2025 Ocak ayı itibarıyla brüt 26.005,50 TL, net ise 22.104,67 TL ödenen asgari ücret için birçok kesimin zam bekleyişi son bulmuş değil. Son olarak 2023'te ara zam gündeme gelmişti. Bu sene ise konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kesin bir açıklamada bulunmadı. Ancak Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." sözlerine yer vermişti.