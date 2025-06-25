Çağla Şıkel İle Oğulları Bali'nin Tadını Çıkarıyor

Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile poz vermeyi ihmal etmedi. Şıkel geçtiğimiz yıl da Bali'ye gitmişti. Şıkel yaptığı paylaşımda "Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet." ifadelerine yer vermişti.