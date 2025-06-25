Çağla Şıkel İle Oğulları Bali'nin Tadını Çıkarıyor
Ünlü sunucu Çağla Şıkel, annesi ve oğullarıyla çıktığı Bali tatilinden renkli kareler paylaştı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, ailesiyle Bali'ye gitti.
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Annesi ve oğullarıyla tatil için Bali'yi tercih eden Şıkel, Bali paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
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46 yaşındaki Şıkel, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile poz vermeyi ihmal etmedi. Şıkel geçtiğimiz yıl da Bali'ye gitmişti. Şıkel yaptığı paylaşımda "Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet." ifadelerine yer vermişti.
25 Haziran 2025