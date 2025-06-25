Deprem Değil Dalgalar Salladı
İki binanın yıkımına başlandı
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Rize'de 12 Aralık 2024 günü denizdeki dalgaların sahildeki bendi aşıp binalara ulaşması sonucu Kordon Apartmanı ile Birlik Apartmanı'nda haar oluştu. Dalgaların şiddetinden dolayı sallanan binalardaki evler gece saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekiplerince boşaltılmıştı.
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Ardından yapılan incelemelerde Kordon Apartmanı'nı için oturulmaz kararı verilmiş, bina sakinleri yıkım işlemleri için harekete geçmişti. Kordon Apartmanı'nın bitişiğinde bulunan Birlik Apartmanı sakinleri de aynı kararı alarak binalarının yıkılması ve müteahhit firma aracılığı ile yenisinin yapılması için görüşme başlattı.
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İki apartmanda da bugün itibariyle yıkım işlemi başlatıldı. İş makinesi yardımı ile üst kattan başlayarak kolonları kesilen binada kontrollü yıkım başladı.