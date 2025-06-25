Deprem Değil Dalgalar Salladı

Ardından yapılan incelemelerde Kordon Apartmanı'nı için oturulmaz kararı verilmiş, bina sakinleri yıkım işlemleri için harekete geçmişti. Kordon Apartmanı'nın bitişiğinde bulunan Birlik Apartmanı sakinleri de aynı kararı alarak binalarının yıkılması ve müteahhit firma aracılığı ile yenisinin yapılması için görüşme başlattı.